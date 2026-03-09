Rueda compromete ayudas al sector del marisqueo “si son necesarias” y dice que su gabinete ”estará a la altura”

Una mariscadora trabaja en la playa de Lourido Elena Fernández (Ep)

El presidente de la Xunta de Galicia , Alfonso Rueda, comprometió ayudas para el sector marisquero “si son necesarias” ante la mortandad existente tras el paso del tren de borrascas en la comunidad durante los últimos meses.

“Si son necesarias las ayudas, entiendo que algún tipo de ayuda será necesaria, la Xunta de Galicia, como siempre, estará a la altura”, afirmó Rueda a preguntas de los medios de comunicación tras la reunión del Consello da Xunta.

Al respecto, el mandatario autonómico apuntó que se está en la “fase final” de análisis de los bancos marisqueros para evaluar cada caso. Explicó el presidente que la conselleira do Mar, Marta Villaverde, estuvo durante las últimas semanas sobre el terreno evaluando los daños.

Constata que en algunas zonas “el daño es importante”, si bien hubo “alguna alegría en alguna zona concreta”, en donde “las propias mariscadoras decían que la situación no era tan mala como se pensaba”, subrayó Rueda.

Mortandad

Precisamente, esta semana el coordinador de biólogos de la provincia de Pontevedra, Fernando Febrero, dependiente de la Consellería do Mar, explicó que la situación del marisqueo es “bastante mala” tras las lluvias registradas durante el invierno, que provocaron un aumento de agua dulce en las rías y, como consecuencia de ellos, una elevada mortandad de bivalvos.

Apuntaba Fernando Febrero que los fondos de ría “suelen estar más afectados” por el agua dulce, por lo que la mortandad suele ser “moderada o severa”.

Esta crisis, que considera “puntual”, viene arrastrada de la de 2023, ya que al bivalvo “no le dio tiempo” a recuperarse de las lluvias del otoño de esa anualidad porque, según apuntó, necesitan entre “año y medio, dos años o tres”.

Por otra parte, el Consello dio cuenta del convenio de colaboración, dentro del proyecto Redemar, con el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), para evaluar el estado de las poblaciones de zamburiña en la ría de Ferrol.

Este estudio está financiado por la Xunta con casi 168.000 euros durante el período 2026-27 en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura.

Así, se elaborará un plan para la recuperación de este bivalvo de cara a una conservación y gestión sostenible.