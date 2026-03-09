La ayuda del Gobierno de 100 euros para comprar gafas o lentillas llega ya a más de 9.500 niños en Galicia

Gafas para niños EC

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha informado de que la ayuda del Ministerio de Sanidad de 100 euros para comprar gafas o lentillas llega ya a más de 9.500 menores de 16 años en Galicia, en el marco del Plan Veo que estará abierto todo el año.

En un visita a la Óptica Camiño, situada en la calle Concheiros, en Santiago, el delegado del Gobierno explica que hay 562 ópticas adheridas en Galicia, 32 de ellas en Compostela como esta, con un "éxito" en la acogida. Esta medida está dotada con 48 millones de euros en toda España y podrá solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

En declaraciones a los medios este lunes, la responsable de Óptica Camiño, Alexia Castro, relata que están adheridos desde enero al plan --está abierto desde diciembre-- y hace un balance "positivo", si bien se encuentran con que "la gente no está enterada de esta subvención". "Tenemos que informarlos nosotros de que ya está vigente", apunta. Aclara que, además de gafas y lentillas, también se incluyen las gafas de sol graduadas y líquido de lentillas.

Así, Pedro Blanco subraya que Galicia es la comunidad con mayor tasa de acceso al plan, con 271 solicitantes por cada 10.000 menores de 16 años. Hace un llamamiento a padres y madres a que aprovechen esto apoyos que "benefician directamente a las familias", ya que hay "fondos más que suficientes". Y es que apunta a que el 30% del fracaso escolar "tiene que ver con problemas visuales no corregidos".

Finalmente, el delegado pone en valor que "ver bien que no dependa de los bolsillos de los padres", al tiempo que destaca que esta ayuda "vino para quedarse como una prestación más del sistema público de salud", lo que contrasta con otros partidos que "recortan presupuestos y privatizan".

Plan Veo

El Plan Veo financia con hasta 100 euros la compra de monturas básica con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante; lentes graduadas orgánicas con antirreflejante --esta opción es para aquellas situaciones en las que solamente se desee cambiar las lentes de las gafas--, así como lentillas de material hidrofílico o gas permeable y la solución líquida para lentes de contacto necesaria para su mantenimiento, "ambas en una cuantía suficiente para su uso durante un periodo de un año", es decir, de 365 días.

Para las personas beneficiarias que acceden por primera vez al Plan Veo, si tienen cinco años de edad o menos, la prescripción deberá ser emitida por: el servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud o por servicio de oftalmología del sistema sanitario privado. Si tienen seis años de edad o más: a través del servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud, tras derivación desde Atención Primaria servicio de oftalmología; del sistema sanitario privado por el propio profesional; así como por el propio sanitario óptico-optometrista de un establecimiento sanitario de óptica participante en el Plan Veo.