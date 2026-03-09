A Xunta de Galicia aproba o decreto para renovar a Formación Profesional
A previsión é publicalo no DOG durante o mes de marzo para aplicarse a partir do curso 2026-27
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou que o Consello aprobou o novo decreto que regula a Formación Profesional (FP) en Galicia, no que se aposta “por un modelo formativo con máis flexibilidade, máis conectado co tecido produtivo e tamén dándolle cada vez un maior peso á investigación”.
Para iso, o novo texto establece as bases dun sistema “renovado e dinámico” que dea resposta aos novos retos da FP, desde avanzar na innovación aplicada ao emprendemento ata adaptar a estrutura e organización da FP ao mercado laboral en Galicia, articular a colaboración público-privada neste ámbito ou impulsar o recoñecemento de novas figuras profesionais, entre outros.
O obxectivo, segundo trasladou o titular do Executivo galego, é seguir avanzando nun ensino que volveu a bater récord de matriculados este curso con “máis de 71.000 alumnos, o dobre que no curso 2008-09” e que ten “unha taxa de inserción laboral do 85% na FP xeral e practicamente 100% na FP Dual”.
“Non podemos conformarnos, hai que seguir con esta revolución silenciosa”, aseverou Rueda. Entre as principais novidades está a creación da figura do persoal experto asociado de FP, así como a posibilidade de contratar persoal experto do sector produtivo, o fomento da colaboración público-privada ou o impulso das ofertas de alta especialización e organizacións modulares por bloques ou unidades de menor duración.
Tamén se promove a internacionalización mediante a opción de deseñar currículos de carácter internacional e dobres titulacións, con validez en máis dun país, e facilítase o recoñecemento mutuo de créditos ECTS coas universidades galegas.
Outra das novidades é “a creación da figura de profesor asociado investigador en FP, unha figura semellante á xa existente na universidade”.
Serán persoas que conten cun recoñecido prestixio profesional ou presten os seus servizos en empresas e entidades de importancia significativa para os sectores produtivos galegos e que tamén apoien accións de investigación e innovación aplicada nos centros en que dean clase, así como no Centro Galego dá Innovación de FP Eduardo Barreiros.
Así mesmo, introdúcense outras dúas figuras de profesores. Por unha banda, persoas profesionais expertas, con dominio específico no ámbito do seu sector produtivo, non necesariamente tituladas. Poderán impartir clases en FP cando se requiran para cubrir posibles necesidades de formación.
Por outra, as persoas expertas sénior de empresa, profesionais que poidan acollerse a unha redución parcial de xornada equiparado nos anos previos á xubilación, ou que estean acollidos á xubilación parcial poderán contratarse para cubrir as necesidades de formación ou para garantir a actualización do currículo no centro.
Ademais das novas figuras docentes, preténdese fomentar a colaboración público-privada, de tal forma que alumnos, docentes e profesionais poidan formarse e recualificarse en función dos novos retos.
Tamén se quere favorecer a formación práctica dos estudantes nas empresas, as estancias temporais do profesorado nas empresas para a formación dos seus traballadores e para a actualización docente.
Coa finalidade de contribuír á mellora da cualificación das persoas e mellorar as súas posibilidades de mobilidade e de inserción profesional, poderanse deseñar currículos de carácter internacional, que permitan realizar ofertas que combinen os currículos doutros países cos de aplicación en Galicia.
No caso de incluír a formación completa dun título e un título doutro país, a formación poderá constituír unha dobre titulación internacional de FP, con validez en máis dun país. Así mesmo, preténdese potenciar a información e a orientación profesional e integral e incorporan a innovación e a intelixencia artificial para reducir o abandono escolar, maximizar o éxito do alumnado, propiciar a mellor inserción laboral e facilitar a súa formación e capacitación ao longo da vida.
Ademais, introdúcese o recoñecemento mutuo de créditos ECTS entre a FP de grao superior e o grao universitario. A previsión da Xunta é poder publicar o novo decreto no DOG este mes, para aplicalo xa no curso 2026-27.