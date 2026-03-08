Rueda felicita a la pianista gallega Isabel Dobarro, ganadora de un premio Grammy Latino

La pianista ganadora de un Grammy Isabel Dobarro, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda David Cabezón / Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha felicitado a la joven pianista gallega Isabel Dobarro, ganadora el pasado 13 de noviembre uno de los premios Grammy Latino, ha informado este domingo el Gobierno autonómico.

Dobarro fue galardonada con el Grammy Latino al mejor álbum de música clásica, por su obra 'Kaleidoscope', un reconocimiento que también ganaron Las Migas y Rafael Serrallet.

Rueda expresó su felicitación a Dobarro en una reunión celebrada esta semana, indica la Xunta en un comunicado, y precisa que agradeció a la joven intérprete de Santiago de Compostela su contribución a la difusión de la música clásica.

Asimismo, la invitó a "trabajar conjuntamente" en los eventos relacionados con el próximo año jacobeo, previsto para 2027, precisa la Xunta.

Dobarro ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, España, Alemania, Rusia, Bélgica, Francia, Argentina, Italia y Portugal.

La artista, de 34 años, es doctorada por la New York University, donde comenzó a impartir clases a los 19 años como instructora adjunta, después de estudiar en varios centros de esa ciudad.

También ejerció de profesora del Centro Superior Katarina Gurska, en Madrid, del Centro Europeo de Música España y fue profesora invitada en la London Performing Academy of Music de Londres.