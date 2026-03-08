Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

¿Quieres saber por dónde va tu tren en tiempo real? Así es la nueva web de Renfe

Redacción
08/03/2026 12:09
Viajeros en el estación de tren de A Coruña
Una de las preguntas que se hacen muchos usuarios es la de "¿dónde está mi tren?". A veces, para saber si su recorrido lleva retraso, otras veces, llegando al andén de la estación, para saber si aún están a tiempo de coger el siguiente servicio.

Para dar solución a esta pregunta, Renfe estrena una web que permite a las personas usuarias de los trenes de alta velocidad, Larga y Media Distancia conocer el estado de la red en cada momento, así como la ubicación de los trenes en tiempo real o la hora de paso por cada estación, entre otras informaciones de utilidad para los viajeros.

Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña durante la huelga ferroviaria

La estación de tren de A Coruña 'cerrará' dos días en marzo y obligará a viajar en autobús y taxi

La nueva web, Renfe - Visor Tiempo Real - Largo Recorrido, permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy que se desee o elegir una estación para obtener información de la misma.

Con esta iniciativa, que también está disponible desde el mes de noviembre para la red de Cercanías y Rodalies, se pone a disposición de las personas viajeras la información en tiempo real de su tren, con la posibilidad de ver el recorrido, consultar horario y ver de forma sencilla la actualización de su posición.

Además, Renfe facilitará el acceso a esta nueva herramienta poniendo, en algunos de sus trenes, un Código QR para que los usuarios puedan entrar directamente en esta página web y ver en tiempo real el estado de los mismos.

