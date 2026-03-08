¿Quieres saber por dónde va tu tren en tiempo real? Así es la nueva web de Renfe
Una de las preguntas que se hacen muchos usuarios es la de "¿dónde está mi tren?". A veces, para saber si su recorrido lleva retraso, otras veces, llegando al andén de la estación, para saber si aún están a tiempo de coger el siguiente servicio.
Para dar solución a esta pregunta, Renfe estrena una web que permite a las personas usuarias de los trenes de alta velocidad, Larga y Media Distancia conocer el estado de la red en cada momento, así como la ubicación de los trenes en tiempo real o la hora de paso por cada estación, entre otras informaciones de utilidad para los viajeros.
La nueva web, Renfe - Visor Tiempo Real - Largo Recorrido, permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy que se desee o elegir una estación para obtener información de la misma.
Con esta iniciativa, que también está disponible desde el mes de noviembre para la red de Cercanías y Rodalies, se pone a disposición de las personas viajeras la información en tiempo real de su tren, con la posibilidad de ver el recorrido, consultar horario y ver de forma sencilla la actualización de su posición.
Además, Renfe facilitará el acceso a esta nueva herramienta poniendo, en algunos de sus trenes, un Código QR para que los usuarios puedan entrar directamente en esta página web y ver en tiempo real el estado de los mismos.