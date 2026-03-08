La izquierda rupturista marca su rumbo hacia las municipales gallegas

2Cartel electoral de Xan Xove, de la Marea Atlántica Archivo El Ideal Gallego

A un año de las elecciones municipales de 2027, las formaciones de la izquierda rupturista inician el trabajo para preparar posibles candidaturas, comenzando por la preparación de sus líneas programáticas y tanteando posibles alianzas que los lleven, juntos o por separado, a las corporaciones de los ayuntamientos gallegos.

De cualquier modo, el mapa de la izquierda que se presente a los próximos comicios será singularmente diferente al que concurrió a las locales de 2023, antes del nacimiento de Sumar, la plataforma creada para las generales de julio de ese mismo año.

En aquel momento, Podemos e Izquierda Unida concurrieron íntegramente en coalición en localidades gallegas como A Coruña, Lugo, Vigo o Ourense. En la mayoría de casos se trató de la unión formada por Podemos, IU y Alianza Verde, a excepción de Vigo y Ourense, donde también se concentró el espacio de las mareas municipalistas de comicios anteriores.

Sin embargo, en A Coruña, esta coalición se enfrentó a sus exsocios de Marea Atlántica, quedando finalmente ambos fuera del Pazo de María Pita, del mismo modo que en Ferrol, ciudad en la que Podemos e IU se enfrentaron en dos candidaturas, ya que el número 1 de Ferrol en Común, el que fuera alcalde Jorge Suárez, pertenecía a IU, y la formación morada presentó otra lista al margen.

En la capital gallega sí se mantuvo la marea municipalista que logró la Alcaldía en 2015 de la mano de Martiño Noriega, Compostela Aberta. En este caso, María Rozas, procedente de IU, se puso al frente de esta plataforma, en la que también participaron representantes de Anova, y logró dos actas, entrando en el gobierno de la nacionalista Goretti Sanmartín.

En otros municipios gallegos como Vilagarcía, Izquierda Unida selló un pacto con Alianza Verde, logrando un concejal; en Sada, la lista de Sadamaioría logró la Alcaldía, al igual que Rianxo en Común, en el ayuntamiento coruñés.

Sumar: reforzar candidaturas amplias

Pese a que reconocen que las elecciones estarán condicionadas en función de cuándo se celebren las generales, Movemento Sumar Galicia prepara una conferencia política para la segunda quincena de mayo donde ir enfocando la estrategia que, según fuentes de la formación, pasará por reforzar espacios existentes en los que ya participan.

En concreto, apuntan a reforzar candidaturas en localidades como A Pobra do Caramiñal, Noia, Outes, Mondariz o Ponteareas, municipios en los que esperan que "todo el mundo las apoye", mencionando específicamente a Esquerda Unida y a Podemos.

En las ciudades, enumeran tres estrategias diferenciadas: Santiago de Compostela y Ferrol, donde tienen representación en plataformas municipalistas; Vigo, A Coruña y Pontevedra, donde confían en promover candidaturas de Sumar "amplias"; y Lugo y Ourense, ciudades en las que esperarán a conocer la postura de las organizaciones locales.

En Ferrol, se muestran optimistas con alcanzar un acuerdo para mantener FeC, mientras que en la capital gallega la formación que lidera en Galicia Paulo Carlos López aspira a un pacto a tres bandas: Compostela Aberta, Sumar y la edil no adscrita (ex PSOE) Mercedes Rosón. Sin embargo, lamentan las últimas posiciones de Rosón "haciéndole el juego al PP" en las votaciones municipales. "Está poniendo la alfombra roja al PP y eso no podemos permitirlo", critican.

En cuanto a Anova, otra de las patas de CA, piden que decida "qué quieren hacer: si quiere ir con el BNG o con Compostela Aberta". "Tiene que haber las mínimas candidaturas posibles de izquierdas", insisten.

En A Coruña y Vigo, Sumar pretende promover candidaturas con Esquerda Unida, Equo y Podemos e insta "a quien se excluya" a explicar por qué.

Y, en este punto, ponen el foco en Esquerda Unida, con presencia en lugares como Vilagarcía, O Grove y Vigo, a quien animan a "dar señales de vida" para poder colaborar. También abren la puerta a Podemos donde así lo deseen, advirtiendo de que si presentan sus propias candidaturas "tendrán que explicar las razones porque no hay diferencias sustanciales a nivel programático".

Respecto al BNG, los acuerdos ya se trasladan a postelectorales, recordando que en las pasadas elecciones generales Sumar Galicia obtuvo dos diputados y el Bloque, uno; por lo que avisan que no pedirán a nadie "que no se presente" y esperan lo mismo por su parte

Esquerda Unida: prepara su programa

El socio más frecuente a nivel estatal hasta el momento de Sumar ha sido Izquierda Unida, que en Galicia trabaja ya en la elaboración del programa electoral en las diferentes agrupaciones activas.

La hoja de ruta en estos momentos, han confirmado fuentes de Esquerda Unida, pasa por establecer las líneas programáticas y, a partir de ahí, se muestran dispuestos "a hablar con cualquiera que pueda compartir" su trayecto.

Por el momento, explican que todavía no han establecido contactos formales con otras formaciones que, en todo caso, señalan que constaría en "un acuerdo global" para una coalición. Siempre, remarcan, serían las agrupaciones locales las que tendrán la última palabra.

Uno de los casos es la ciudad de Vigo, donde todavía no hay nada concretado con Sumar ni con ninguna otra plataforma, mientras que en Santiago creen que se intentará repetir la fórmula dentro de Compostela Aberta.

Podemos: sin alianzas por el momento

Por su parte, Podemos Galicia se encuentra en un proceso de "reforma y reconstrucción" para tratar de volver a dar forma a un proyecto político que, reconocen fuentes de la formación, "debido a las alianzas, a lo mejor quedó un poco diluido".

Aseguran que quieren seguir colaborando en los ayuntamientos con otras formaciones, pero reconocen que por el momento en Galicia "no se están dando" alianzas.

En este sentido, sostienen que Podemos fue "muy generoso" en diferentes procesos municipalistas en la Comunidad, por lo que ahora insisten en apelar a acuerdos "lo más amplios posibles" pero "viendo de qué manera y no a cualquier coste". Defienden que esas alianzas "van a caer por si solas si hay políticas claras", al margen de "lo que se haga desde Madrid".

Aunque sin hablar de plazos ni calendarios para avanzar en posibles candidaturas, en Podemos Galicia manifiestan que todas las iniciativas conllevarán procesos internos que, subrayan, "se abrirán en el momento que toque".

"Candidaturas contra la barbarie"

Por su parte, Anova, formación liderada por el exalcalde de Santiago Martiño Noriega, tratará de conformar candidaturas locales "contra la barbarie" que permitan "canalizar la participación" en un contexto de "estado de shock" por la escalada bélica a nivel internacional que, conforme apuntan fuentes de la formación, tiene su capítulo más reciente en el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Con este objetivo, la formación fundada por el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras y cuyos cuadros locales forman parte de diferentes espacios municipales como Compostela Aberta, Sadamaioría, Rianxo o Vilalba Aberta, volverá a organizar a finales del mes de abril sus "jornadas municipalistas" para tratar de hacer una "concentración de energía" en un contexto en el que considera que "la ciudadanía demanda espacios políticos que abandonen las posiciones partidistas, sean generosos" y conscientes de la "situación de emergencia".

De este modo, hará "todo los posible por generar espacios amplios y plurales, sin renunciar a su tradición". "Y si no es posible, no va a ser por Anova", subrayan estas fuentes, que inciden en la necesidad de buscar también espacios de confluencia a nivel gallego y nacional en un escenario político en el que "las posiciones partidarias son secundarias".