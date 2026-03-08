El PPdeG afea al Gobierno que “siga boicoteando” el traspaso de la AP-9

La autopista AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande Archivo El Ideal Gallego

El Partido de los Populares de Galicia (PPdeG) denuncióeste domingo que el Gobierno central “insiste”, ahora en la Comisión de Transportes, en el “bloqueo” a la constitución de la ponencia de la proposición de ley orgánica (PLO) de la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) a Galicia.

Esta ponencia está conformada por un grupo reducido de diputados que se constituye en el seno de una comisión para debatir una iniciativa concreta y está encargado de emitir un informe, con el que concluye su trabajo.

En este sentido, el diputado del Partido Popular (PP) Celso Delgado, vicepresidente de esta mencionada Comisión, afeó al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que “siga boicoteando” este debate en el relatorio de la Comisión.

A través de un audio remitido a los medios, recordó que, a pesar de acordarse su tramitación por el procedimiento de urgencia ya en 2024, hasta ahora la Mesa del Congreso ha prorrogado el plazo de presentación de enmiendas hasta en 60 ocasiones desde que Sánchez fue investido presidente –45 en esta legislatura–.

Para Delgado, estas “dilaciones continuas” de los plazos se agravan con un “incumplimiento” del reglamento jurídico por parte de los socialistas.

Así, el diputado popular criticó que la presidenta de esta Comisión, Ester Peña (PSOE), ha infringido recientemente su deber de convocar la reunión de la Mesa y a los portavoces de la Comisión en los plazos previstos por la ley, “a pesar de los recordatorios que se le hicieron”.

“No se trata de que no se pueda hablar, es que ni tan siquiera permiten que se convoquen las reuniones donde tenemos que hablar sobre esta iniciativa legislativa. Todo indicaue están haciendo lo posible para que el anhelo de los gallegos no se cumpla”, censuró Delgado.

La transferencia de la AP-9 a la comunidad, así como la gratuidad de sus peajes, ha sido objeto de unanimidad en el Parlamento autonómico.