La aplicación móvil para gestiones administrativas de la Xunta permite ahora trasladar quejas y sugerencias

Aplicación XuntaEu

La Xunta ha actualizado la aplicación 'XuntaEu', creada para la realización de gestiones administrativas, y ha incorporado la posibilidad de trasladar quejas y sugerencias directamente desde el móvil. Además, ha sumado un nuevo carné: el de pesca fluvial, con el que ya son 18 los documentos digitales integrados en la app.

Según recuerda en un comunicado, la Administración autonómica puso en marcha esta aplicación --que ya suma 160.000 descargas-- para facilitar y simplificar el acceso de los ciudadanos a los servicios digitales y, de forma progresiva, ha ido incorporando mejoras y nuevas utilidades.

La aplicación está disponible para los sistemas operativos iOS y Android y permite acceder de una manera segura a los servicios digitales de la Xunta a través de Chave365, el DNI electrónico o un certificado digital. De este modo, las personas usuarias pueden consultar, aceptar o rechazar desde el móvil las notificaciones remitidas por la Administración autonómica a través del sistema Notifica.gal.

Además, pueden acceder a la información básica de sus expedientes y presentaciones y acceder la sede electrónica para continuar su tramitación. También es posible consultar las citas programadas con la Administración, acceder o dar de alta apoderamientos en el Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Galicia, gestionar la baja en el sistema Chave365, modificar datos personales almacenados en la Carpeta Ciudadana o recibir avisos personalizados.

Otra de las funcionalidades destacadas es la posibilidad de comprobar la validez de documentos firmados electrónicamente, tanto de manera manual como mediante el uso de la cámara del dispositivo para escanear el código QR.

En lo que respeta a los documentos digitales, la aplicación integra actualmente 18 tarjetas y carnés emitidos por la Xunta de Galicia, que pueden ser validados por terceros directamente desde el dispositivo móvil a través de un código QR. Entre ellos se incluyen diferentes licencias y acreditaciones oficiales, a los que ahora se suma el carné de pesca fluvial.

Asimismo, la aplicación proporciona acceso a los certificados disponibles de la persona usuaria, como el certificado de habilitaciones profesionales o distintas licencias de pesca marítima de recreo.

'XuntaEu' también permite aportar documentación a los expedientes administrativos directamente desde el móvil y un canal de WhatsApp para resolver dudas técnicas relacionadas con el funcionamiento de la aplicación.