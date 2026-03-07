Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Empieza la temporada de 2026 de los Trenes Turísticos de Galicia

Efe
07/03/2026 14:33
El primer viaje de la Ruta de la Camelia en Flor ha servido este sábado de apertura de la edición de 2026 del plan de Trenes Turísticos de Galicia, que promueve la Xunta de Galicia en colaboración con Renfe y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha participado en el recorrido, que se desarrolla desde 2023 y que coincide con la época de floración de la camelia, con visitas a algunos de los principales jardines de esta variedad en la comunidad autónoma, como son los de los pazos de Quinteiro da Cruz, Rubiáns y Lourizán.

La actividad se completa con degustaciones de productos locales, como té o vino, y continuará el 21 de marzo, aunque, como en la de este sábado, ya están agotados todos sus billetes.

Merelles ha resaltado el "éxito del programa, que cada año agota prácticamente todos los billetes de las diferentes rutas turísticas", y ha subrayado su "efecto desestacionalizador" al contar con rutas en primavera y otoño.

Las rutas de los Trenes Turísticos de Galicia, según la Xunta, lograron un 92 % de ocupación en 2025, con varias de ellas con plazas agotadas, y contemplan 2.530 plazas, divididas en 13 recorridos y 33 salidas, para el actual ejercicio.

