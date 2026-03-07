Calvo reclama ao Goberno central que “se poña as pilas” e “axilice” a creación do AVE Vigo-Oporto
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reclamou ao Goberno central que “se poña as pilas” e “axilice” a creación da líña de conexión ferroviaria de alta velocidade (AVE) Vigo-Oporto ou, pola contra, “vai chegar a conexión de alta velocidade pola fronteira e en España estarán aínda facendo os trámites”, criticou.
Preguntado polo XXXVI Cume Hispano-Portuguesa, celebrado este pasado venres, o conselleiro manifestou a súa “sorpresa”, debido a que o evento tivo lugar “sen que se avisase ás comunidades autónomas”.
Diego Calvo lembrou que “levan moitos anos” pedindo participar porque os asuntos “moitas veces afectan ós territorios”.
“Non entendemos que se celebre un cume ibérico e que as comunidades autónomas, no caso de España, non teñamos participación ou comunicación”, lamentou o responsable autonómico, quen sinalou que no cume tratáronse dous temas “importantes” para a Xunta como son “o plan financeiro plurianual da Unión Europea” e “o tren de alta velocidade”.
En relación co plan financeiro, o responsable de Presidencia indicou que a pesar de que hai uns meses reuníronse en Santiago todas as comunidades autónomas de “todos os partidos políticos” para facer unha declaración e pedir que se tivese en conta ás comunidades á hora de xestionar os fondos, “parece que o Goberno segue sen querer contar coa súa opinión”, sinalou.
Con respecto ao tren de alta velocidade, Calvo criticou que no documento “non aparece ningunha mención á AVE” e que o propio ministro de Transportes, Óscar Puente, non foi ao cume, cando “é un asunto que preocupa tanto en Portugal como en España”.
Diego Calvo lembrou que recentemente tiveron unha reunión co alcalde de Oporto, na que lles ratificou que Portugal “segue apostando” pola conexión con Vigo e Madrid, e que “seguían pensando nese ano 2032” como horizonte para a súa posta en marcha.
“Onte (polo venres) o propio primeiro ministro portugués di que efectivamente ese é o obxectivo, que pode ser que estea no 2032 ou no 2033, pero que o obxectivo é cumprir no 2032. Con todo, por parte do Goberno de España, os compromisos seguen sen existir e sen ser claros”, lamentou.
A continuación, o conselleiro advertiu de que respecto da conexión de Vigo con Oporto, tal e como están os prazos a día de hoxe, non vai existir “antes do ano 2037-38 como moi cedo”.
Con todo, Calvo reclamou ao Goberno central “que se poña as pilas” e que “axilice a súa creación”.