Ana Pontón apostará por más mujeres encabezando las listas municipales

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón junto a alcaldesas y ediles de su formación EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha subrayado que uno de sus objetivos de cara a las próximas elecciones municipales, previstas para 2027, es que más mujeres encabecen las listas de su formación y ha reivindicado que "hay que conquistar muchos más bastones de mando".

Así lo ha manifestado durante la jornada de reflexión con alcaldesas, concejalas y responsables municipales organizada este sábado, previa al 8M, Día Internacional de la Mujer, a la que han asistido mujeres del Bloque de localidades de toda Galicia.

Pontón ha iniciado su intervención recordando que durante siglos las mujeres estuvieron relegadas al "silencio, las zonas de sombra y la invisibilidad", una situación que se ha ido revirtiendo gracias a su fuerza y al movimiento feminista. "El feminismo es la mejor herramienta para avanzar", ha proclamado.

En este sentido, se ha referido a la política local como el "espacio donde se pueden impulsar estas transformaciones". Sin embargo, ha lamentado que solo el 22% de los municipios gallegos tienen una alcaldesa, debido, en parte a las "barreras imposibles" a las que se enfrentan las mujeres, como la conciliación.

"Tenemos que conquistar muchos más bastones de mando porque esos son los techos de cristal que persisten, que están encima de nosotras intentando reducirnos y limitarnos, pero vamos a romper uno tras otro", ha enfatizado.

Pontón ha defendido un municipalismo feminista que apueste por la participación de las mujeres, la transformación desde la igualdad y el impulso de un urbanismo seguro, "para que las mujeres no tengan nunca más miedo de volver a sus casas solas".

"Un municipalismo feminista es apostar por la conciliación, por los cuidados y la corresponsabilidad; es defender servicios públicos y justicia social; es construir villas y ciudades inclusivas y diversas. Ese es el feminismo que defendemos y aplicamos desde el BNG", ha remarcado.

En este contexto, ha sacado pecho de su formación, que lidera 35 Gobiernos municipales, el 37% de ellos con mujeres al frente. Un porcentaje que ha comparado con el del PSOE, "15 puntos por debajo", y el PP, "con 17 puntos por debajo". "No nos conformamos, hacen falta muchas más mujeres en nuestras alcaldías", ha insistido.

Por ello, ha avanzado que apostarán por más mujeres encabezando las listas de cara a las próximas elecciones municipales, ya que la presencia de las mujeres en la política local es "imprescindible para poder construir ayuntamientos más justos, igualitarios y más próximos a la realidad de la gente".

Además, también ha subrayado la "necesidad" de "pisar el acelerador de las políticas de igualdad", en un momento en el que "crecen los discursos negacionistas y los que quieren ver a las mujeres de nuevo en casa".

Durante su intervención, Ana Pontón ha mostrado su solidaridad y apoyo a las mujeres de Oriente Próximo, especialmente las iraníes, afectadas por el conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos. "Sabemos que las mujeres también son un campo de batalla y que en las guerras sufren más violencia, una situación ante la que no podemos mirar para otro lado", ha afirmado.

"De hecho, acabamos de ver cómo se bombardea una escuela de primaria asesinando a 140 niñas inocentes. ¿Qué cinismo es el que nos dice que quieren salvar a las mujeres bombardeando niñas?", ha denunciado.

La líder del Bloque ha reiterado su denuncia a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, a los que considera "criminales de guerra" y a la Unión Europea "por arrodillarse ante una guerra ilegal". "Lo único que podemos hacer es plantarnos y decir 'guerra nunca máis'", ha concluido.