Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda rechaza “lecciones” de igualdad de la oposición y apuesta por “más candidatas” para los comicios de 2027

El presidente de la Xunta reivindica al PPdeG como la formación con más alcaldesas de la comunidad

Efe
06/03/2026 22:37
Rueda, tras la clausura este viernes del acto por el Día de la Mujer
Rueda, tras la clausura este viernes del acto por el Día de la Mujer
Lavandeira Jr (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, rechazó recibir “lecciones” de igualdad de los partidos de la oposición y aseguró que “el movimiento se demuestra andando” por lo que abogó por disponer de “más candidatas” en el partido para las elecciones municipales de 2027.

 Rueda clausuró este viernes el acto conmemorativo del Día de la Mujer de su partido ‘Mulleres que gobernan’, en la localidad coruñesa de Ribeira en el que también participó la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, y la de Medio Rural, María José Gómez; y la alcaldesa de la localidad, María Sampedro.

 “A todos estos y estas que se creen en posesión de la verdad absoluta, que nos dan lecciones todo el día sobre lo que tenemos que hacer, vamos a demostrar les que entendemos mucho mejor de que va todo esto y que entendemos mucho mejor a Galicia”, proclamó.

 Así, Rueda anunció que, siendo el partido con más alcaldesas de Galicia, “sería un enorme éxito y un magnífico síntoma” que el PP para las elecciones municipales del año que viene “tuviese más candidatas” y, después, aún más regidoras municipales, por lo que instó a “trabajar por todo eso”.

 Aseguró que el PP “no es un partido de cuotas” y que esto de la igualdad “no consiste en enfrentarse con nadie” ni “echarle en cara a los demás lo bueno que son unos y lo malos que son otros”, sino el trabajo del “día a día” que es lo que “practica” el PP, consideró.

 Por el contrario, auguró que, por lo que respecta a los grupos de la oposición, “cuando se vayan, lo que quedará, es como favorecieron a delincuentes sexuales, que estaban en la cárcel y salieron; como no fueron capaces de proteger a las mujeres, teniendo dinero pero no sabían hacerlo”.

 También reprochó que tras darles “tantas lecciones” al PP ahora “tienen casos de querellas, de acosos y miran para otro lado”, en referencia no solo al PSOE, “sino al Bloque, que tantas lecciones da y tantas cosas tiene por demostrar”.

 Por su parte, el PP va a seguir “con toda la tranquilidad del mundo”, frente a los partidos que “pontifican” y consideran “que tiene la exclusividad”. 

Porque el PPdeG cree en la igualdad “fuera de proclamas y de consignas”, añadió Rueda, frente a una representación de las alcaldesas del partido. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante su rueda de prensa de este viernes

La mayoría de regiones pide parar la ley docente durante dos meses
Agencias
Universitarias durante una protesta previa al 8-M este viernes en Santiago

8M.- El feminismo marchará este domingo por el Día de la Mujer en casi 50 marchas convocadas en toda España
EP
O conselleiro de Sanidade comparece este venres ante os medios en Santiago

Galicia, primeira rexión en prohibir a venda de bebidas enerxéticas a menores
Agencias
Rueda, tras la clausura este viernes del acto por el Día de la Mujer

Rueda rechaza “lecciones” de igualdad de la oposición y apuesta por “más candidatas” para los comicios de 2027
EFE