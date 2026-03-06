Rueda rechaza “lecciones” de igualdad de la oposición y apuesta por “más candidatas” para los comicios de 2027

Rueda, tras la clausura este viernes del acto por el Día de la Mujer Lavandeira Jr (Efe)

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, rechazó recibir “lecciones” de igualdad de los partidos de la oposición y aseguró que “el movimiento se demuestra andando” por lo que abogó por disponer de “más candidatas” en el partido para las elecciones municipales de 2027.

Rueda clausuró este viernes el acto conmemorativo del Día de la Mujer de su partido ‘Mulleres que gobernan’, en la localidad coruñesa de Ribeira en el que también participó la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, y la de Medio Rural, María José Gómez; y la alcaldesa de la localidad, María Sampedro.

“A todos estos y estas que se creen en posesión de la verdad absoluta, que nos dan lecciones todo el día sobre lo que tenemos que hacer, vamos a demostrar les que entendemos mucho mejor de que va todo esto y que entendemos mucho mejor a Galicia”, proclamó.

Así, Rueda anunció que, siendo el partido con más alcaldesas de Galicia, “sería un enorme éxito y un magnífico síntoma” que el PP para las elecciones municipales del año que viene “tuviese más candidatas” y, después, aún más regidoras municipales, por lo que instó a “trabajar por todo eso”.

Aseguró que el PP “no es un partido de cuotas” y que esto de la igualdad “no consiste en enfrentarse con nadie” ni “echarle en cara a los demás lo bueno que son unos y lo malos que son otros”, sino el trabajo del “día a día” que es lo que “practica” el PP, consideró.

Por el contrario, auguró que, por lo que respecta a los grupos de la oposición, “cuando se vayan, lo que quedará, es como favorecieron a delincuentes sexuales, que estaban en la cárcel y salieron; como no fueron capaces de proteger a las mujeres, teniendo dinero pero no sabían hacerlo”.

También reprochó que tras darles “tantas lecciones” al PP ahora “tienen casos de querellas, de acosos y miran para otro lado”, en referencia no solo al PSOE, “sino al Bloque, que tantas lecciones da y tantas cosas tiene por demostrar”.

Por su parte, el PP va a seguir “con toda la tranquilidad del mundo”, frente a los partidos que “pontifican” y consideran “que tiene la exclusividad”.

Porque el PPdeG cree en la igualdad “fuera de proclamas y de consignas”, añadió Rueda, frente a una representación de las alcaldesas del partido.