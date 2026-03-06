La Xunta dice que es falso que 2 de cada 3 euros para vivienda en Galicia sean del Estado

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha dicho este viernes que es "falso" que 2 de cada 3 euros destinados a vivienda en Galicia procedan del Estado, como aseguró esta semana el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco.

"Quiero desmentir, porque son rotundamente falsas, las declaraciones del delegado de Gobierno esta misma semana en A Coruña, cuando decía que de todas las viviendas que estamos construyendo desde la Xunta de Galicia, 2 de cada 3 euros son del Estado", ha dicho a medios de comunicación.

Martínez Allegue ha hecho estas declaraciones durante una visita a las obras de las 12 viviendas públicas que se están construyendo para alquiler en Lamas de Abade, en Santiago de Compostela.

Esta promoción, con una inversión de 2,7 millones de euros -de los cuales el 78 % son fondos propios de la Xunta y el resto europeos, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- es una "muestra" de que las declaraciones de Blanco son "rotundamente falsas", ha insistido.

La conselleira ha asegurado que, de las 4.000 viviendas comprometidas para esta legislatura, más de 3.000 ya están en marcha, con una inversión de 800 millones de euros, de los que más de 700 millones son de la Xunta y el resto son fondos europeos.

Y ha criticado que, llegado marzo, todavía no se haya aprobado el Plan estatal de vivienda 2026-2030, que "ojalá sí que permita esa financiación del Estado para que podamos seguir construyendo vivienda".

Las 12 viviendas que ha visitado este viernes se pondrán en régimen de alquiler, con al menos el 40 % destinadas a menores de 36 años, y ya tienen adjudicatarios provisionales, con la previsión de ser entregadas este mismo año.

Martínez Allegue ha destacado que, solo en Santiago de Compostela, la Xunta tiene en marcha 400 nuevos hogares públicos en diferentes fases de ejecución.

Junto a las 12 viviendas visitadas hoy hay otras 48 en construcción en Lamas de Abade y en Castiñeiriño; en Xoán XXIII está adjudicada la redacción del proyecto y dirección de obra para 60 alojamientos compartidos, y en Volta do Castro está en fase de licitación el proyecto para 36 vivienda.

Además, la Xunta licitó el proyecto para construir 244 viviendas en Salgueiriños, donde también se prevé una residencia universitaria de 150 plazas.

La Administración autonómica también está trabajando en el proyecto de interés autonómico (PIA) en el ámbito de Mallou, para desarrollar suelo residencial que permita construir 3.400 nuevas viviendas con la colaboración de promotores y cooperativistas.