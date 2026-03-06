Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Galicia, primeira rexión en prohibir a venda de bebidas enerxéticas a menores

Caamaño reivindica o “antes e despois” na protección da saúde deste colectivo coa lei que entra en vigor hoxe

Agencias
06/03/2026 22:47
O conselleiro de Sanidade comparece este venres ante os medios en Santiago
Galicia será este sábado 7 de marzo, a primeira comunidade que prohiba a venda de bebidas enerxéticas a menores de idade, trala entrada en vigor a lei autonómica de prevención de condutas adictivas en menores.

 Así o destacou este venres o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que considerou “un paso adiante” a entrada en funcionamento dunha norma “pioneira” e que espera sirva de referencia para outras futuras leis en España e en terceiros países como o Reino Unido.

 Este texto equipara o carácter legal das bebidas enerxéticas co do alcol, os cigarros electrónicos ou o tabaco, de modo que vetará o seu acceso e consumo ata a maioría de idade.

 Así mesmo, destacou o conselleiro, a lei abarca outros aspectos de índole educativa, sanitaria ou familiar para ofrecer unha protección integral das persoas menores no relativo a adiccións.

 Gómez Caamaño efectuou estas declaracións con motivo da súa visita á Unidade de Atención a Drogodependentes de Santiago de Compostela, un dos 13 centros de titularidade municipal que desde este ano pasaron a formar parte da rede de recursos do Servizo Galego de Saúde (Sergas).

 Gómez Caamaño, destacou que Galicia marcará “un antes e un despois” na protección da saúde dos menores coa entrada en vigor dunha das leis contra as adicións “máis ambiciosas de Europa”, destacou.

 Así o apuntou durante a visita á Unidade de Atención á Drogodependencia de Santiago, na que estivo acompañado pola secretaria xeral de Sanidade, Natalia Lobato, e pola directora xeral de Xuventude, Lara Meneses.

 O conselleiro sinalou que coa entrada en vigor da nova norma, Galicia equiparará as bebidas enerxéticas ao alcol e os cigarros electrónicos ao tabaco.

Á vangarda de Europa

“Ao prohibir a venda de bebidas enerxéticas aos menores, Galicia sitúase á vangarda de Europa e convértese na primeira comunidade que regula esta materia en España”, destacou Gómez Caamaño, subliñando ademais que o obxectivo principal da lei é “educar e concienciar á mocidade abordando as adicións desde unha perspectiva integral”.

 Deste xeito, indicou, a comunidade galega engádese a países como Polonia ou Letonia na súa aposta por reforzar a protección da saúde xuvenil.

Unidades de drogodependecia

Durante a visita, Gómez Caamaño reivindicou o proceso de integración das 13 unidades municipais de atención á drogodependencia no Sergas, que se fixo efectivo o pasado 1 de xaneiro. Segundo explicou, o proceso de integración ten por obxecto unificar a xestión e ofrecer unha “asistencia integral”, ademais de garantir o correcto funcionamento destes dispositivos, aos que a Xunta destina un investimento de 4,8 millóns.

 As unidades de atención á drogodependencia atenden cada ano máis de 7.100 pacientes en toda Galicia, poñendo á súa disposición todos os recursos humanos e materiais do sistema público de saúde.

 Concretamente, a unidade de Santiago conta con área de atención ambulatoria, unidade de día e taller ocupacional. O seu persoal está integrado por un equipo multidisciplinar que inclúe profesionais da Medicina, da Enfermería, da Psicoloxía e do Traballo Social.

 A unidade atende a unha poboación de 352.000 habitantes de 40 concellos, axudando a preto de 1.000 persoas cada ano para superar as súas adicións.

Folga de médicos

Por outra banda, Gómez Caamaño fixo referencia a un asunto que preocupa especialmente ao seu departamento como é a folga indefinida de médicos de Atención Primaria (AP) convocada polo sindicato O’Mega.

 Así, mostrouse crítico coa actitude da organización sindical e asegurou que “non cumpre coas condicións básicas” para poder chegar a un acordo.

 Gómez Caamaño botou en falta “vontade” de diálogo por parte do sindicato e unha concepción clara de que queren negociar coa Administración autonómica cando se cumpren cinco xornadas de paro médico na comunidade.

 O titular galego de Sanidade convidou de novo a O’Mega a sumarse aos grupos de traballo constituídos por mor do acordo con outras organizacións sindicais para a reforma dos servizos de AP e insistiu na súa vontade de que os profesionais “traballen contentos” e poida prestarse unha bo asistencia á cidadanía.

 Neste sentido, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou sobre este asunto que “non ten moito sentido” que el se reúna con O’Mega. “Non lles vou a dicir nada diferente ao que lle pode dicir a xente coa que se negan a negociar”, subliñou Rueda, lembrando que o representante da Xunta “é a Consellería de Sanidade”.

 O‘Mega solicitara unha reunión co mandatario autonómico para desatascar as negociacións entre os médicos e o Sergas. l

