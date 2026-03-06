Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Estos son los plazos de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de FP en Galicia

Ep
06/03/2026 14:35
Estudiante de FP durante una de sus clases
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior de FP, que se convocan para este año.

Estas pruebas tienen por objeto permitir a las personas, que no posean el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria ni un título profesional básico ni otros estudios equivalentes a efectos de acceso, continuar su formación.

Alumnos de FP de Cocina y Laboratorio podrán hacer prácticas en centros del Sergas

Más información

Del desarrollo de las pruebas se responsabilizará, en cada centro propuesto y para cada grado, una comisión de realización de las pruebas nombrada por el departamento territorial de la Consellería de Educación.

Las solicitudes se podrán presentar en el plazo comprendido entre los días 16 y 26 de marzo, ambos incluidos y preferiblemente por vía electrónica. El 7 de abril se podrá consultar la información de resolución provisional de solicitudes con plazo de reclamaciones del 7 al 10 de abril. Las pruebas de acceso a los ciclos de grado medio tendrán lugar el 21 de mayo y las de grado superior tendrán lugar el 29 de abril.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Supremo ratifica la condena por la muerte de un joven en un accidente en Alfonso Molina en 2017
EP
Un momento de la firma del convenio con Adaceco

La Diputación de A Coruña invertirá 300.000 euros en el nuevo edificio de Adaceco en Eirís
EP
Alberto Gallego y su compañero ante el avión del Ejército del Aire español

Un coruñés relata su evacuación de Omán en un avión militar: "La sensación era de tranquilidad"
Andrea López Ramos
El ideal gallego

La Xunta dice que es falso que 2 de cada 3 euros para vivienda en Galicia sean del Estado
EFE