Caamaño, crítico con los médicos de O'Mega tras la reunión por la huelga: "Para negociar hay que tener voluntad"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño XUNTA DE GALICIA

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reprochado a O'Mega su actitud ante las negociaciones para suspender la huelga indefinida convocada por el sindicato para médicos de atención primaria. "Para negociar hay que tener voluntad de hacerlo y saber qué quieres negociar. Y en este caso, está claro que el sindicato no cumple ninguna de esas dos consiciones básicas", ha afirmado.

Preguntado por la reunión de este jueves antes de visitar la Unidad de Atención a la Drogodependencia de Santiago, el conselleiro se ha mostrado disconforme con las declaraciones del sindicato tras la reunión, en la que acusaban a los representantes de Sanidade de "abroncarlos" con "prepotencia".

Gómez Caamaño ha reiterado que su "obligación" es "seguir trabajando" para que "el problema de sobresaturación se resuelva lo antes posible y que los profesionales sanitarios trabajen contentos y la población gallega esté contenta con el sistema sanitario público y con su atención primaria".

En esta línea, ha insistido también -en referencia al comunicado del sindicato Simega en el que recuerda a Sanidade que debe limitar las agendas de los facultativos de primaria a 30 pacientes para verano- en que precisamente en esas medidas profundizan los grupos de trabajo creados, el de recursos humanos y el funcional.

Asimismo, ha lamentado una vez más la incidencia de las huelgas sobre las consultas, cirugías y pruebas complementarias. "Es muy difícil recuperar ese impacto porque, al final, la sanidad no para. La demanda es continua, con lo cual, es un gran inconveniente para conseguir unos tiempos de espera realmente apropiados", ha reconocido.

"Trabajamos y planificamos para que este impacto sea el menor posible, pero hay que reconocer que así son las cosas, que las huelgas tienen un impacto importante en las listas de espera", ha concedido.

Este viernes O'Mega ha emitido un comunicado con los datos de participación de la jornada, que cifran en un 75% y cuya subida achacan a la actitud de la consellería en la reunión de este jueves.

"En lugar de sentarse a negociar con responsabilidad y espíritu constructivo, la consellería ha enfocado este conflicto con una estrategia corta de miras que pasa por infravalorar la huelga cuando se convoca contra su política sanitaria y sobrevalorarla cuando se convoca contra la política del Gobierno central", afean.

Apuntan además que un "simple análisis" de las cifras de participación en la huelga -en torno al 5%- y del número de consultas médicas suspendidas -unas 20.000- como consecuencia de la misma facilitadas por la propia Xunta demuestran que los datos que Sanidade está transmitiendo "no se corresponden con la realidad".

Según los datos facilitados por el departamento sanitario autonómico, el seguimiento de la huelga en el turno de mañana de este viernes ha sido del 4,77%.

Por áreas sanitarias, el respaldo en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 5,57%; en la de Ferrol, 3,13%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 4,62%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,86%; en la de Pontevedra e O Salnés, 4,74%; y en la de Vigo, 9,05%. No ha tenido seguimiento, apuntan, en el área de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

Informan también de que como consecuencia de la huelga, se han suspendido 22.118 consultas entre lunes, martes, miércoles y jueves