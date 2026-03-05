Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Un fallecido y tres personas heridas en un accidente en el Paseo do Rato en Lugo

Efe
05/03/2026 09:53
Emergencias 112
Emergencias 112
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas la pasada madrugada en un accidente de circulación que se produjo en el Paseo del Rio Rato, uno de los parques periurbanos que forman el llamado “cinturón verde” de la ciudad de Lugo.

Según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), el accidente se produjo cuando faltaban unos diez minutos para las dos de la madrugada.

A esa hora, uno de los ocupantes del vehículo llamó al teléfono 112 para informar de que habían tenido un accidente y de que había cuatro personas dentro del coche y que no podían salir.

Posteriormente, los bomberos, que se desplazaron al lugar del siniestro, confirmaron que fue preciso excarcelar a los ocupantes del coche. Tres de ellos estaban heridos y tuvieron que ser evacuados al hospital tras recibir los primeros auxilios. El conductor del vehículo resultó fallecido.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Policía Local, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de los Bomberos de lugo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Emergencias 112

Un fallecido y tres personas heridas en un accidente en el Paseo do Rato en Lugo
EFE
Germán. parque observatorio

Un marco para el nuevo parque: obras en Canceliña y Páramo
Abel Peña
GermÃ¡n. atocha alta

Los dos pedazos de historia de la ciudad que une la humanización de Atocha Alta
Abel Peña
La fotógrafa documental coruñesa Diana Fajardo

Diana Fajardo | “É moi satisfactorio usar o meu traballo para contar as historias doutras mulleres”
Dani Sánchez