Un fallecido y tres personas heridas en un accidente en el Paseo do Rato en Lugo

Emergencias 112

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas la pasada madrugada en un accidente de circulación que se produjo en el Paseo del Rio Rato, uno de los parques periurbanos que forman el llamado “cinturón verde” de la ciudad de Lugo.

Según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), el accidente se produjo cuando faltaban unos diez minutos para las dos de la madrugada.

A esa hora, uno de los ocupantes del vehículo llamó al teléfono 112 para informar de que habían tenido un accidente y de que había cuatro personas dentro del coche y que no podían salir.

Posteriormente, los bomberos, que se desplazaron al lugar del siniestro, confirmaron que fue preciso excarcelar a los ocupantes del coche. Tres de ellos estaban heridos y tuvieron que ser evacuados al hospital tras recibir los primeros auxilios. El conductor del vehículo resultó fallecido.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Policía Local, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de los Bomberos de lugo.