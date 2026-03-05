Sanidade e O’Mega non chegan a un acordo e a folga de médicos continúa
A Xunta pedía a desconvocatoria cautelar dun paro que cancelou xa ao redor de 17.000 consultas
A folga indefinida convocada polo sindicato O’Mega para médicos de Atención Primaria (AP) continuará ao non chegar a acordo este xoves a Consellería de Sanidade e a organización.
Ambas as partes retomaban as negociacións para tentar suspender un paro que, nos seus tres primeiros días, cancelou ao redor de 17.000 consultas. As conversacións rompéronse este pasado venres entre reproches mutuos.
O departamento autonómico pedía a desconvocatoria cautelar do paro, algo ao que se negou o sindicato ante a “falta de compromisos concretos” e, polo momento, non hai novas reunións previstas, tal e como informaron fontes da contorna negociadora.
Así, o seguimento da folga foi onte dun 5,25% segundo o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que observou o “elevado impacto” deste paro e pediu “amplitude de miras” aO’Mega.
Tras inaugurar o centro de saúde Olimpia Valencia en Vigo, o titular de Sanidade trasladou aos medios de comunicación que a incidencia era lixeiramente “menor” á do mércores e o impacto asistencial destes días de folga sitúase ao redor de 17.000 consultas suspendidas, mentres que o sindicato sinalou que o seguimento superou o 70%.
"impacto elevado"
“A pesar de que a incidencia non é alta”, sinalou o conselleiro, “o impacto que ten é realmente elevado”.
Nunha nova xornada de negociacións, Gómez Caamaño incidiu en que a Xunta sempre tivo “vontade de negociar” e por iso estano facendo con outros cinco sindicatos para reformar a AP.
“Para negociar hai que ter claro dúas cousas: primeiro, querer; e segundo, saber cal é o obxectivo da negociación”, sostivo o responsable autonómico, que sinalou que a pretensión nunha folga indefinida de AP é “freala canto antes buscando o mellor para os profesionais sanitarios e para a poboación”.
O conselleiro advertiu da necesidade de ter “amplitude de miras” porque “non podes centrar a negociación nun tema como é o número de consultas dos profesionais”, reivindicación de O’Mega.
Así, sinalou que “por suposto” teñen que estar limitadas as consultas, pero precisou que iso debe encadrarse “nunha contorna de reforma da AP, que inclúe a xestión estrutural da demanda, a reconsideración dos persoais e as funcións” dos facultativos.
Na súa opinión, “o problema da AP non se resolve simplemente limitando o número de consultas aos facultativos” e insistiu en que esta é unha cuestión que se está “discutindo nuns grupos de traballo nos que hai diferentes sindicatos e profesionais”.
Por iso pediu a O’Mega que se incorpore a estes grupos para facer achegas.
Protestas en Vigo
Neste contexto, os médicos levaron as súas protestas a Vigo coincidindo coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Sanidade.
Esta iniciativa foi paralela á reunión, en Santiago de Compostela, entre representantes de O´Mega e responsables da Xunta para tratar de negociar medidas que permitisen poñer fin á folga.
“Actitude hostil”
A negociación para suspender a folga de médicos iniciada o pasado luns fracasou debido á “altanería, prepotencia e falta de propostas” dos representantes dese departamento da Xunta, reprochou O’Mega.
A reacción do sindicato produciuse pouco despois da reunión para negociar e de que Antonio Gómez Caamaño, pedira aos dirixentes de O’Mega “amplitude de miras”.
O sindicato denunciou nun comunicado a “actitude hostil” expresada polos representantes da Xunta na reunión na que mostraron “soberbia institucional”, o que “non fixo máis que empeorar a situación de partida”.
A reunión celebrouse na sede do Sergas e O’Mega lamentou o “ton bronco” da secretaria xeral de Sanidade, quen recriminou aos sindicalistas en ton “ameazante” que “a Consellería ten un problema” pero que eles o teñen “peor”, engadiu a nota.
Tamén lamentaron que a directora de Recursos Humanos do Sergas, María del Mar Pousa, non mostrase “unha actitude máis dialogante” ao sinalar que “non se entende unha folga indefinida”.
O’́Mega advertiu de que tras os reproches da Xunta e non lograr un acordo, a folga continuará ata que a Xunta decida “negociar cunha actitude construtiva e deixe de lado as ameazas a quen representa a un importante colectivo da sanidade pública”.
O’Mega expresou a súa “man tendida ao diálogo e sinalou que ata que non haxa novas reunións “verase obrigado a intensificar o seu calendario de mobilizacións” en espera de que a Xunta “cambie de postura”.
Por outra banda, a Comisión quinta de Sanidade do Parlamento galego aprobou este xoves o proxecto de modificación da Lei de Saúde, pola que se establecen medidas de prevención das agresións a sanitarios, unha norma que, con todo, a oposición criticou por ser “só punitiva” e por que, na súa opinión, non aborda “a raíz do problema”.