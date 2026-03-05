FSIE Galicia pide a la Xunta que defienda la reducción de la carga lectiva en la enseñanza concertada: “Igual trabajo, iguales derechos”

Varios alumnos durante una clase EC

El sindicato FSIE Galicia ha solicitado a la Xunta que reclame ante el Gobierno central la reducción de la carga lectiva también para el profesorado de la enseñanza concertada. La petición ha sido trasladada mediante una carta dirigida al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con motivo de la próxima Conferencia Sectorial de Educación.

Según explica el sindicato, en ese encuentro —previsto para el 6 de marzo— el Ministerio y las comunidades autónomas abordarán el anteproyecto de ley que modifica la Ley 4/2019 con el objetivo de reducir la carga lectiva del profesorado y modificar las ratios de alumnado por aula.

El texto plantea establecer un máximo de 23 horas lectivas semanales en Infantil y Primaria y 18 en Secundaria para la enseñanza pública, mientras que en los centros concertados la jornada docente continúa fijada, con carácter general, en 25 horas. Ante esta situación, FSIE Galicia defiende que, si la reducción responde a la mejora de las condiciones laborales del profesorado y a la calidad del sistema educativo, debe aplicarse a todo el profesorado sostenido con fondos públicos.

La organización sindical fundamenta su petición en el Dictamen 1/2026 aprobado por unanimidad por el Pleno del Consejo Escolar del Estado el pasado 12 de febrero. En ese documento, el órgano consultivo señala expresamente que una medida de este tipo debería extenderse también al profesorado de los centros privados concertados, en línea con lo establecido en la legislación educativa.

FSIE Galicia advierte de que excluir a la enseñanza concertada generaría diferencias injustificadas en las condiciones de trabajo para impartir el mismo currículo oficial, además de romper el principio de homogeneidad dentro del servicio público educativo. A su juicio, esta situación podría tener también consecuencias indirectas para el alumnado y las familias.

En la carta remitida al conselleiro, el sindicato plantea tres peticiones concretas a la Xunta de Galicia: que defienda explícitamente la reducción de la carga lectiva en la concertada durante la Conferencia Sectorial, que reclame al Ministerio la inclusión de esta medida en el texto definitivo del anteproyecto y que evite la consolidación de una doble red educativa con condiciones docentes diferentes dentro del mismo servicio público.

FSIE Galicia recuerda además que el Real Decreto-ley 14/2012 ya estableció en su momento medidas relacionadas con la jornada lectiva que afectaban tanto a centros públicos como a centros privados sostenidos con fondos públicos, por lo que considera que existe precedente jurídico suficiente para aplicar ahora esta mejora de manera homogénea.

El sindicato concluye que la próxima Conferencia Sectorial representa una oportunidad para reforzar la cohesión, la igualdad y la calidad del sistema educativo en su conjunto.