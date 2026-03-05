El “cálido” y “atípico” invierno en la comunidad termina como el “más lluvioso” del último cuarto de siglo

Paula Uría, Ángeles Vázquez y Ana Lage, durante la rueda de prensa de ayer para presentar el informe de MeteoGalicia Xoán Rey (Efe)

Los datos recogidos por MeteoGalicia colocan al invierno meteorológico, que abarca los meses de diciembre, enero y febrero, como el “más lluvioso” del último cuarto de siglo en la comunidad y como uno de los cuatro con más precipitaciones de la serie histórica, que comenzó en 1961.

La media ascendió hasta los 800 litros por metro cuadrado, un alza del 81% respecto al habitual en este período.

La mayor variación fue registrada en febrero, con 304 litros por metro cuadrado y una diferencia del 160% sobre el valor climático habitual.

“Tenemos que remontarnos al 1979 para encontrar unos datos iguales en febrero”, contextualizó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la presentación del respectivo informe, donde calificó este invierno como “atípico” y “cálido”.

En este sentido, hubo una desviación en positivo de la temperatura de 0,6 grados, pese a que pudo existir la “sensación” de que fue más frío.

Ejemplificándolo con el caso de febrero (mes muy cálido), la meteoróloga Ana Lage indicó que se explica por un aumento de las temperaturas mínimas.

Por el contrario, las máximas estuvieron “en la media o incluso por debajo”. Con todo, en diciembre y enero se registraron valores normales.

En total, MeteoGalicia contabilizó solo 17 días, de un total de 90, en los que no hubo ningún tipo de aviso meteorológico: ocho en diciembre, cuatro en enero y cinco en febrero.

Entre los días que sí los hubo, el 26 de enero fue uno “peculiar”, en el que afectó la borrasca ‘Chandra’ y donde se notificó el único aviso de nivel rojo por lluvias.

En este tiempo, alrededor de una decena de borrascas afectaron Galicia,: la primera fue ‘Francis’ el 7 de diciembre y la última, ‘Pedro’ el 18 de febrero.

Eso sí, la comunidad quedó exenta de los efectos de ‘Emilia’ y ‘Harry’, que afectaron a otros lugares de la Península Ibérica.

"Parón"

Días sin lluvia hubo pocos. En diciembre, hubo un “parón” entre Nochebuena y Nochevieja; en enero, el único día sin algún tipo de precipitación fue el día 4, y en febrero, entre el 20 y el 28, también se sucedieron varios días sin agua.

“Este es un patrón muy típico de la primavera meteorológica, que empezó el 1 de marzo”, apuntó Lage.

“Esto nos tiene que hacer reflexionar como administración”, opinó Vázquez, que detalló que los datos servirán de cara a la participación de Galicia en un proyecto europeo con el que estudiarán “soluciones naturales” para la “mitigación” del cambio climático.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, avanzó que el Ejecutivo central “despliega un plan histórico” de 167 millones de euros para reparar las carreteras de la red estatal en la comunidad.

Blanco explicó que este Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia que puso en marcha el Ministerio de Transportes responde a los daños ocasionados por los temporales de los últimos meses y supone “una respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria”