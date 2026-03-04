La Xunta inicia una campaña por las cuatro provincias para prevenir el ciberacoso

Archivo El Ideal Gallego

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude inaugurará este jueves en el municipio lucense de Chantada una campaña para evitar el ciberacoso entre los jóvenes, con actividades para fomentar un uso “responsable y empático de las nuevas tecnologías, que se desarrollará hasta principios de abril en seis centros Xove de las cuatro provincias gallegas.

La campaña, impulsada por la Dirección Xeral de Xuventude, arranca mañana en el Espazo Xove del municipio lucense de Chantada, con la participación de alumnado de Educación Secundaria, porque es esa franja de edad a la que va principalmente dirigida esta iniciativa.

Según la Consellería, la campaña incide en jóvenes de esas edades, “especialmente sensibles y vulnerables”, para concienciarlos de la necesidad de realizar “un buen uso de estas tecnologías” y prestarles ayuda en cuanto a su capacidad para “detectar y evitar un empleo incorrecto de las mismas”.

En un comunicado, Cultura precisa que el programa también será desarrollado en los centros Xove de la provincia de Pontevedra, en Lalín, el 18 de marzo, y en Tui, el 24 de marzo. A continuación, llegará al coruñés de Betanzos, el 25 de marzo, y al día siguiente, el 26 de marzo, tendrá lugar en el espacio Xove de Ourense.

La campaña finalizará en el mes de abril en el municipio coruñés de Noia. En todo caso, Cultura precisa que su objetivo es “extender el proyecto al resto de estos centros Xove que la Xunta de Galicia tiene repartidos por todo el territorio de la Comunidad”.

La campaña basa su eficacia en la implicación activa de los jóvenes en dinámicas que favorezcan el conocimiento de las situaciones de ciberacoso o de riesgo, al tiempo que acceden a herramientas para saber cómo actuar si lo sufren directamente o reconocen a otras personas en esas situaciones.

Con este propósito, se crearán grupos de debate con todos los participantes, en los que compartirán respuestas, estrategias o actitudes que interpreten como correctas para prevenir y hacer frente a este tipo de comportamientos. A continuación, crearán entre todos un manual con medidas contra el ciberacoso.

Además, en estas actividades serán proyectados cortos que abordan estas cuestiones y los participantes conocerán el testimonio de personas que han sufrido casos reales de ciberacoso.

La campaña se completa con la participación de creadores de contenidos digitales, afines a estas franjas de edad, que les darán consejos de primera mano, como Paula Quintela, que participará en las citas de Lalín y Noia; Miguel Mandayo, que además de colaborar con contenido de concienciación asistirá al Centro Xove de Lalín; y Santiago Caamaño, conocido cómo Champi Muros, quien estará presente en la jornada que se celebrará en Noia