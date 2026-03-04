Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Gómez Caamaño, sobre la reunión con O’Mega: “Para llegar a un acuerdo hace falta que las dos partes quieran”

El conselleiro indica que, aunque no estará presente en el encuentro de este jueves, conoce las negociaciones

Ep
04/03/2026 22:42
Gómez Caamaño, durante una rueda de prensa el pasado febrero
Gómez Caamaño, durante una rueda de prensa el pasado febrero
Xoán Rey (Efe)
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzó este miércoles que no estará presente en la reunión convocada este jueves entre su departamento y el sindicato O’Mega para tratar de poner fin a la huelga de médicos de Atención Primaria (AP), alegando que “hay gente en la consellería que se dedica a eso” y que está “más capacitada” para sentarse a negociar. En todo caso, advirtió: “Para llegar a un acuerdo hace falta que las dos partes quieran llegar a un acuerdo”.

 El conselleiro “no está nunca en las mesas sectoriales ni en las mesas de negociación”, apuntó Gómez Camaño, a preguntas de los medios, aunque aseguró que “conoce las negociaciones y está encima de ellas”.

 “Pero el conselleiro no tiene que estar sentado en una mesa discutiendo cosas que en la Consellería hay gente más capacitada para discutir”, zanjó.

 Además, instó, antes de fijar posiciones, a “ver cómo está la disposición de la gente” en esa negociación y señaló que el acuerdo “tiene que estar basado en la confianza mutua, que es lo que hay que recuperar, y pensando siempre” en lo mejor para “pacientes y profesionales”.

 Sobre la posibilidad de establecer un límite de consultas diarias, Caamaño dijo que “por supuesto” puede haberlo, pero “es una cosa que hay que negociar con los profesionales” para determinar “cuál es la manera más adecuada” para “lograr un número óptimo” teniendo en cuenta que hay que manejar “todas las citas y toda la demanda que queda fuera de esas citas”.

 Sanidade, añadió, “ya tiene dos mesas que están dedicándose a negociar este tipo de cosas” de “gestión sanitaria”, una “desde el punto de vista de los recursos humanos y otra desde el punto de vista de como manejar estas agendas tan sobrecargadas”, apostilló.

 En todo caso, el conselleiro afirmó que el objetivo de Sanidade es “mantener la voluntad de diálogo con todas las organizaciones sindicales” en materia de AP y animó a O’Mega a “sumarse también a esa negociación colectiva” que se lleva adelante “pensando en los pacientes y en los profesionales sanitarios.

 En relación a la huelga indefinida, el conselleiro explicó que la incidencia este miércoles era “muy similar” a la del martes, en torno a un 5,97%, según datos de la Xunta.

 Asimismo, precisó que el impacto asistencial acumulado “está ya en las 11.000 consultas”, 5.500 del lunes y 5.745 del martes. “Aunque haya una baja incidencia, el impacto asistencial es muy importante”, señaló. 

