Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Alumnos de FP de Cocina y Laboratorio podrán hacer prácticas en centros del Sergas

Efe
04/03/2026 13:52
Laboratorio de investigación
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y su homólogo de Educación, Román Rodríguez, han firmado este miércoles un convenio por el que alumnos de FP dual en Dirección de Cocina y Laboratorio Clínico y Biomédico podrán cursar sus estudios prácticos en centros del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Ambos miembros del Gobierno gallego han comparecido en una rueda de prensa conjunta en la que han destacado las oportunidades que brinda este tipo de formación, que se divide entre un sesenta por ciento de docencia teórica y un cuarenta por ciento de prácticas y que registra altas tasas de empleabilidad.

En este caso, podrán trabajar en centros pertenecientes al Sergas los estudiantes de Dirección de Cocina en el Centro Integrado de Formación Profesional Manuel Antonio, ubicado en Vigo; el alumnado de Laboratorio Clínico y Biomédico del Centro Integrado de Formación Profesional Ánxel Casal, en A Coruña.

Unas 44 personas tendrán una formación práctica remunerada que, en palabras de Rodríguez, también "va a servir para captar recursos humanos cualificados" en el sistema sanitario gallego al término de su capacitación.

Por su parte, Gómez Caamaño, ha elogiado el "espíritu de colaboración" entre departamentos del Gobierno gallego y, entre las "muchas" ventajas de esta FP dual, ha destacado el "aumento de la calidad educativa" y de la captación de talento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Visita de los alumnos de veterinaria a Agafac

Alumnos de Veterinaria de la USC visitan Agafac para conocer el control de la seguridad en piensos
Iván Aguiar
Mosteiro de San Salvador en Bergondo

Bergondo prepara el 900 aniversario del Mosteiro de San Salvador
Redacción
Columnas de humo se alzan tras un ataque aéreo israelí en el Líbano

Israel bombardea el sur del Líbano tras una orden de evacuación masiva
EFE
María Guardiola

Guardiola no logra la investidura en Extremadura tras el "no" de Vox
EFE