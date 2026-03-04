Alumnos de FP de Cocina y Laboratorio podrán hacer prácticas en centros del Sergas

Laboratorio de investigación El Ideal Gallego

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y su homólogo de Educación, Román Rodríguez, han firmado este miércoles un convenio por el que alumnos de FP dual en Dirección de Cocina y Laboratorio Clínico y Biomédico podrán cursar sus estudios prácticos en centros del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Ambos miembros del Gobierno gallego han comparecido en una rueda de prensa conjunta en la que han destacado las oportunidades que brinda este tipo de formación, que se divide entre un sesenta por ciento de docencia teórica y un cuarenta por ciento de prácticas y que registra altas tasas de empleabilidad.

En este caso, podrán trabajar en centros pertenecientes al Sergas los estudiantes de Dirección de Cocina en el Centro Integrado de Formación Profesional Manuel Antonio, ubicado en Vigo; el alumnado de Laboratorio Clínico y Biomédico del Centro Integrado de Formación Profesional Ánxel Casal, en A Coruña.

Unas 44 personas tendrán una formación práctica remunerada que, en palabras de Rodríguez, también "va a servir para captar recursos humanos cualificados" en el sistema sanitario gallego al término de su capacitación.

Por su parte, Gómez Caamaño, ha elogiado el "espíritu de colaboración" entre departamentos del Gobierno gallego y, entre las "muchas" ventajas de esta FP dual, ha destacado el "aumento de la calidad educativa" y de la captación de talento.