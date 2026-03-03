O Goberno galego destina 430.000 euros a catro salas escénicas para reforzar a planificación das súas programacións
A Xunta de Galicia acaba de resolver a nova convocatoria bienal de apoio a salas de artes escénicas privadas para 2026-2027 cun investimento total de 430.000 euros destinados a reforzar a estabilidade e a planificación a medio prazo das programacións de catros salgas galegas.
En concreto, trátase da Sala Ártika, Teatro Ensalle, Teatro da Estada e Sala Gurugú, que resultaron adxudicatarias desta liña de subvencións que, por primeira vez, formúlase para permitir a cobertura continuada durante dous anos de conceptos como a contratación de espectáculos, servizos técnicos e auxiliares asociados, dereitos de autoría, persoal ou accións de comunicación e publicidade.
Convocadas en réxime de concorrencia competitiva, estas subvencións diríxense ao funcionamento de pequenos espazos de exhibición escénica de titularidade privada. Segundo subliñou a Xunta, o obxectivo é contribuír tamén a aumentar as opcións de contratación das compañías galegas e a consolidar a creación de públicos.
Ademais de reforzar a Rede Galega de Salas, un dos circuítos de artes escénicas promovidos pola Xunta para a dinamización cultural e a vertebración da oferta de espectáculos en Galicia que, ao longo do pasado ano 2025, sumou 157 funcións a través deste programa.
Distribución
En Vigo, Sala Ártika recibirá 150.000 euros no conxunto do bienio para a súa programación multidisciplinar destinada a todos os públicos; tamén na cidade olívica, Teatro Ensalle, máis centrada en novos formatos e linguaxes escénicas, recibirá 149.000 euros para o mesmo período.
Pola súa banda, na cidade da Coruña, as carteleiras dirixidas sobre todo a público infantil e familiar de Teatro da Estada e Sala Gurugú contarán con achegas de 76.600 e 54.300 euros, respectivamente.
O Goberno galego ha complementado esta convocatoria con outras liñas de axuda ao sector escénico, como a destinada á creación de novos espectáculos de teatro, danza, circo e maxia, cun investimento de 870.000 euros.
Pero tamén coa dirixida a festivais profesionais deste ámbito, publicada este ano cunha dotación de 290.000 euros, ou cunha nova edición do programa Cultura non Camiño, con 250.000 euros para o fomento de actuacións durante o verán nos concellos polos que discorren os distintos roteiros xacobeos.