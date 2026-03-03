Mercadona dona en 2025 más de mil toneladas de alimentos a 40 entidades sociales de Galicia

Supermercado de Mercadona en Marineda City Cris Andina

Mercadona donó en 2025 un total de 20.000 toneladas de alimentos a un conjunto de 850 entidades sociales con las que colabora diariamente para evitar el desperdicio alimentario en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal. De esta cifra, 1.003 toneladas correspondieron a organizaciones de Galicia.

En concreto, la cadena de supermercados explica en un comunicado que Mercadona colabora en Galicia con 40 entidades sociales y la donación de esas más de mil toneladas de alimentos equivalen a más de 16.700 carros de la compra.

Mercadona cuenta con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que la cadena tiene implantado desde hace años.

La donación de alimentos, asegura la cadena, es "especialmente relevante" por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con las que colabora. Las 20.000 toneladas de productos donadas equivalen a más de 333.000 carros de la compra.

"Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", destaca la coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz.