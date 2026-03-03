Mi cuenta

El Ideal Gallego

Galicia

Mar tomará medidas por la salinidad de las rías ante la muerte del marisco

Ep
03/03/2026 22:59
Una mariscadora, ayer en la Playa de Lourido
Una mariscadora, ayer en la Playa de Lourido
Elena Fernández (Ep)
Villaverde, sostuvo este martes que su departamento adoptará medidas frente al nuevo episodio de baja salinidad de las rías una vez que disponga del diagnóstico técnico de la situación de cada banco marisquero con los datos de mortalidad.

 Así lo trasladó en respuesta a una interpelación formulada en el Pleno de la Cámara gallega por la diputada del BNG Rosana Pérez, quien alertó de que la situación que vive el sector pesquero, marisquero y mejillonero de Galicia es “absolutamente gravísima” sin que la Xunta haya avanzado por el momento “ninguna medida económica” para apoyarlo.

 En su respuesta, la conselleira se refirió a los efectos de los recientes episodios de lluvia y explicó las actuaciones que el Gobierno gallego desarrolla para evaluar su impacto real sobre los bancos marisqueros.

 Villaverde recordó que Galicia ya vivió una situación similar en diciembre de 2023, cuando un período prolongado de precipitaciones provocó descensos acusados de salinidad en las rías, con afecciones sobre el marisco. En este sentido, sostuvo que la Xunta fue la única administración que desplegó medidas de apoyo al sector.

 Una experiencia acumulada en aquella campaña que, según dijo, permite afrontar el escenario actual con mayor conocimiento técnico y capacidad de respuesta.

 Villaverde afirmó que los datos recogidos por las estaciones de control del Observatorio Costeiro de Galicia evidencian que el episodio actual presenta características excepcionales, tanto por la intensidad como por la duración de las lluvias.

 De este modo, indicó que en determinadas zonas del litoral gallego se registraron valores de salinidad muy inferiores a los habituales durante varios días consecutivos, una circunstancia que puede comprometer la supervivencia de los bivalvos más sensibles a cambios ambientales.

 Villaverde señaló que la Xunta activó el seguimiento técnico a través de los biólogos de zona y de las asistencias técnicas de las cofradías, cuyos trabajos ya están en marcha. 

