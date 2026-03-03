Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta y Clusaga renuevan su colaboración para impulsar la innovación del sector marítimo

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, firmó el convenio que permitirá impulsar acciones orientadas a la valorización, promoción e internacionalización de los productos en mercados estratégicos

Redacción
03/03/2026 13:39
Marta Villaverde firma el convenio con Clusaga
Marta Villaverde firma el convenio con Clusaga
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, firmó este martes un convenio de colaboración con el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) con el objetivo de impulsar acciones conjuntas orientadas a avanzar en la innovación, internacionalización y mejora de la competitividad del sector marítimo y alimentario gallego.

Se trata, según destacó Villaverde, “de seguir ahondando en la consolidación de Galicia como región líder europea en la producción pesquera y acuícola”. Para eso, el acuerdo establece un marco de cooperación para el desarrollo de iniciativas centradas en la valorización de los productos del mar, la promoción de la calidad diferenciada y el impulso de proyectos de I+D+i que favorezcan la sostenibilidad y la transformación digital de la cadena mar-industria. Durante el acto de firma, la titular de Mar destacó que “la colaboración público-privada es clave para seguir generando valor añadido, abrir nuevos mercados y reforzar el posicionamiento de los productos gallegos tanto a nivel nacional como internacional”.

Con esta finalidad, el convenio, dotado con 185.500 euros y financiado al 50 % por las partes, contempla también el desarrollo de acciones de innovación vinculadas a la transformación y comercialización de productos del mar, organización de jornadas técnicas y acciones formativas para empresas del sector e impulso de prácticas sostenibles y economía circular en la industria alimentaria marina.

La conselleira subrayó que este acuerdo “contribuye a fortalecer la conexión entre el sector primario y la industria transformadora, garantizando una cadena de valor más eficiente, sostenible y competitiva”, reafirmándose así el compromiso de la Xunta con la modernización del sector marítimo-pesquero y, de una manera más preciso, con el lo eres de la producción y transformación de alimentos de alta calidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez recibió a los ganadores de los certámenes de FP

Manuel Prada, el alumno coruñés que irá al Mundial de Formación Profesional en China
Redacción
Pasajeros en el aeropuerto de Doha

El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo
EFE
Audiencia Provincial de A Coruña

Los acusados de encerrar y atar a un octogenario en Betanzos alegan que tenían miedo a que se cayese
EP
El grupo de estudiantes en Jordania a la espera de coger un ferri a Egipto

La odisea de un grupo de Erasmus de Galicia que intenta salir de Jordania
EP