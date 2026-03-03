La Xunta y Clusaga renuevan su colaboración para impulsar la innovación del sector marítimo

Marta Villaverde firma el convenio con Clusaga Cedida

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, firmó este martes un convenio de colaboración con el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) con el objetivo de impulsar acciones conjuntas orientadas a avanzar en la innovación, internacionalización y mejora de la competitividad del sector marítimo y alimentario gallego.

Se trata, según destacó Villaverde, “de seguir ahondando en la consolidación de Galicia como región líder europea en la producción pesquera y acuícola”. Para eso, el acuerdo establece un marco de cooperación para el desarrollo de iniciativas centradas en la valorización de los productos del mar, la promoción de la calidad diferenciada y el impulso de proyectos de I+D+i que favorezcan la sostenibilidad y la transformación digital de la cadena mar-industria. Durante el acto de firma, la titular de Mar destacó que “la colaboración público-privada es clave para seguir generando valor añadido, abrir nuevos mercados y reforzar el posicionamiento de los productos gallegos tanto a nivel nacional como internacional”.

Con esta finalidad, el convenio, dotado con 185.500 euros y financiado al 50 % por las partes, contempla también el desarrollo de acciones de innovación vinculadas a la transformación y comercialización de productos del mar, organización de jornadas técnicas y acciones formativas para empresas del sector e impulso de prácticas sostenibles y economía circular en la industria alimentaria marina.

La conselleira subrayó que este acuerdo “contribuye a fortalecer la conexión entre el sector primario y la industria transformadora, garantizando una cadena de valor más eficiente, sostenible y competitiva”, reafirmándose así el compromiso de la Xunta con la modernización del sector marítimo-pesquero y, de una manera más preciso, con el lo eres de la producción y transformación de alimentos de alta calidad.