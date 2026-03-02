La relación comercial de Galicia con Oriente Medio se triplicó desde 2000, con el textil destacado en las exportaciones

Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

Las relaciones comerciales de Galicia con Oriente Medio se incrementaron en los últimos años, de modo que tanto importaciones como exportaciones se multiplicaron por tres desde el año 2000, según los últimos datos que publica el Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondientes al ejercicio cerrado de 2025.

Con fases diferenciadas y un peso creciente de los bienes intermedios en las importaciones recientes, Oriente Medio figura con un saldo siempre positivo para la economía gallega (superávit, al registrar más ventas que compras).

Así, en el año 2000, las exportaciones totales de Galicia a Oriente Medio alcanzaron un valor de 140,9 millones, y el de las importaciones se situó en 73,9 millones.

En 2025, la comunidad gallega exportó por un importe de 394,6 millones de euros a Oriente Medio e importó por 213,1 millones, de modo que casi se triplicaron ambas en 25 años.

En todo el periodo, las exportaciones siempre estuvieron por encima de las importaciones (superávit), si bien su peso sobre el total de compras y ventas gallegas es bajo.

Los bienes de consumo dominan las exportaciones, al pasar de 101,3 millones en 2000 a 241,8 en 2025. Dentro de ellos, los bienes de consumo no alimentarios son la parte principal (textil-confección, otros manufacturados): de 97,4 millones en 2000 a 190,4 en 2025. Con todo, los alimentarios se dispararon de 3,9 millones a 51,4 millones.

Los bienes intermedios exportados también crecieron (de 35,4 milloens a 103,2 millones), con una participación casi totalmente no energética, según los datos del IGE.

Los bienes de capital mantienen un peso menor, pero creciente: de 4,2 millones en el año 2000 a 49,1 millones en 2025.

Del lado de las importaciones, en 2000 las que venían de Oriente Medio suponían 73,9 millones, con un peso alto de los bienes intermedios (62,1 millones), especialmente energéticos (45,5 millones).

En 2025, las importaciones ascendieron a 213,1 millones y siguieron dominadas por los bienes intermedios (194,1 millones), pero la parte energética (61 millones) convive con un volumen relevante de bienes intermedios no energéticos (133,1 millones).

Las importaciones de bienes de consumo siguen siendo reducidas (15,7 millones en 2025) y los bienes de capital también mantienen un peso modesto (3,2 millones).

A nivel energético, aunque el volumen importado desde Oriente Medio es menor que el de la OPEP como bloque (organización de países productores de petróleo), presenta un papel sensible en el suministro de bienes intermedios energéticos y en la diversificación de orígenes.

Productores de petróleo

Por su parte, las exportaciones gallegas a la OPEP casi se triplicaron de 2020 a 2025, al pasar de 264,6 millones en 2020 a 633,6 en 2024 y 703,5 en 2025. Con todo, suponen solo un 2,3% del total (que supera los 31.009 millones).

De este modo, igualmente, Galicia tiene una relación comercial con la OPEP cuantitativamente pequeña pero estratégicamente relevante, sobre todo por el lado de las importaciones energéticas. Las importaciones subieron de 523,3 millones de euros en 2020 a 940,1 en 2024, para después bajar a 737,7 millones de euros en 2025. Las del pasado año de la OPEP representan en torno a un 3,4% del total de Galicia.

La mayor parte de las compras a países de la OPEP están ligadas a productos energéticos (petróleo crudo, derivados, gas licuado), relacionados con el consumo interno (movilidad, industria) y actividades portuarias y logísticas.

Por provincias

Por provincias, A Coruña concentra casi todo el flujo importador desde la OPEP: 887,2 millones en 2024 y 690,4 millones en 2025, frente al resto, muy por debajo.

Pontevedra es, por su parte, la principal provincia exportadora hacia la OPEP: en torno a 476 millones en 2024 y 516 millones en 2025, más del 70% de las exportaciones gallegas hacia este bloque.

Lugo y Ourense presentan, mientras, niveles reducidos tanto en exportaciones como en importaciones, con cifras de uno o dos dígitos de millones de euros.

A Coruña cuenta con el complejo energético-portuario, mientras que el perfil de Pontevedra apunta a sectores exportadores industriales como automoción, bienes de equipo y productos del mar transformados, entre otros.