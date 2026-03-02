Mi cuenta

Galicia

La Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual

Efe
02/03/2026 12:29
La Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras recibir una denuncia particular por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025, según ha informado el propio ministerio público.

La Fiscalía de Lugo considera en un comunicado que los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos “bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública”.

De hecho, considera la Fiscalía que los hechos “están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

José Tomé solicitó la baja de militancia en el PSOE el pasado mes de diciembre y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo como consecuencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual a través del canal interno de la formación política.

En cambio, se mantuvo como alcalde de Monforte de Lemos, no adscrito, aunque con el apoyo del grupo municipal del PSdeG-PSOE, y también conservó su acta como diputado provincial -también como no adscrito-.

