Rueda afirma que o acelerador de protóns “é xa unha realidade”
O presidente galego sinala que “marcará un antes e un despois no tratamento do cancro” na súa visita ao búnker
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que o acelerador de protóns “é xa unha realidade” tras visitar a zona do búnker do Centro de Protonterapia de Galicia, onde se atopa o equipo.
O dirixente autonómico afirmou que o acelerador de protóns ‘Proteus One’ do Centro de Protonterapia de Galicia “marcará un antes e un despois no tratamento do cancro en Galicia”.
Rueda, xunto co conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, os radiofísicos responsables da posta en marcha do proxecto e técnicos da empresa ÍA, visitou a zona do búnker do Centro de Protonterapia de Galicia na que se sitúa o acelerador de protóns.
Este equipamento, xa instalado e financiado pola Fundación Amancio Ortega cun investimento de 28 millóns de euros, é actualmente o primeiro da sanidade pública en toda España, tal e como apuntou a administración autonómica.
A visita permitiu ao presidente galego ver o acelerador antes de que sexa cuberto e comecen as probas co feixe de protóns, unha oportunidade única que o presidente mostrou tamén nun vídeo difundido nas súas redes sociais.
Este proxecto do Goberno galego, sinalou Rueda, “é un dos maiores fitos” en medicina oncolóxica de precisión e supón unha mostra máis da marca Galicia Calidade.
“É unha infraestrutura punteira e innovadora. E non estamos en Houston, estamos en Galicia”, subliñou.
O Executivo autonómico prevé comezar a tratar aos primeiros pacientes a finais de 2026 ou principios de 2027, tanto galegos como procedentes de Castela e León, Asturias e o norte de Portugal, cunha capacidade estimada de 250 persoas ao ano.
O centro estará especialmente enfocado en pacientes oncolóxicos con alta expectativa de supervivencia e prestará atención destacada á poboación infantil.
O tratamento utiliza un feixe de protóns que permite administrar a radiación de forma moi localizada, adaptándose á zona afectada e reducindo os efectos secundarios. O proxecto, cofinanciado pola UE a través do Programa Feder Galicia 2021-27, suporá un investimento total superior aos 60 millóns de euros entre edificación e equipamento.