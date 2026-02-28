La Xunta critica al Gobierno por cambiar el reglamento de costas

Ángeles Vázquez, durante su intervención de este sábado en unas jornadas astronómicas sobre el eclipse del 12 de agosto Cedida

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, cargó contra el Gobierno central por “reconocer” –a través de un dictamen remitido a su departamento el pasado viernes– que cambiará el reglamento de costas y no así la ley por “no tener mayoría parlamentaria”.

“Nos encontramos con que no va hacer una modificación de la ley, tal y como está invitando Europa; sino que, como no tiene mayoría parlamentaria, el Gobierno le está diciendo a Europa que va por la vía del reglamento”, criticó la responsable autonómica de Medio Ambiente en declaraciones a los medios.

Según el relato de la Consellería, la Xunta de Galicia pidió al Gobierno central la documentación relativa al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea en 2023, que, “después de más de dos años en un cajón” y la “presión ejercida” por las comunidades “de distinta índole y color”, recibió este pasado viernes.

Además, la conselleira añadió que el Ejecutivo central también “le está trasladando que va a reducir las concesiones”. “Una vez más, nos encontramos con un Gobierno que, como hay que invertir, prefiere prohibir”, indicó Ángeles Vázquez.

Este asunto y otros serán abordados en una próxima reunión entre las comunidades del litoral. Por otra parte, ratificaron fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el Gobierno central todavía tiene pendiente el traspaso de 194 expedientes de Costas –de un total de 661– relativos a concesiones que se encuentran en vigor dentro del dominio público marítimo-terrestre.

“Tenemos a un equipo de documentalistas analizando las concesiones traspasadas y, según sus informes, la documentación remitida es, en muchos casos, incompleta”, indicaron las mismas fuentes.

Este traspaso se produce en el contexto del traspaso de las competencias del litoral, que se formalizó el 1 de julio de 2025.

Por otra parte, Vázquez llamó a la población a tener comportamientos “responsables y respetuosos con el medio ambiente” durante la observación del eclipse total de sol del 12 de agosto.

La conselleira recordó que Galicia será un “escenario privilegiado” para vivir este fenómeno astronómico.