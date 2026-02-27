Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Un acertante de la Bonoloto en Silleda gana más de 2 millones de euros

27/02/2026 10:28
Un acertante de Silleda y otro que compró el boleto a través de Internet recibirán más de 2 millones de euros cada uno en el sorteo de 'La Bonoloto' que se celebró en la noche del jueves al haber sido los únicos acertantes de Primera Categoría, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, han sido dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Silleda (Pontevedra), situada en Progreso número 55, y otro a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado. Recibirán cada uno, en total, un premio de 2.017.318,30 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 26 de febrero, ha estado formada por los números 4, 11, 19, 23, 26, 41. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.166.701,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 38.167 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Callosa de Segura (Alicante); en la número 5 de Baza (Granada) ; en la número 11 de Avilés (Asturias); en la número 10 de Gandía (Valencia), y en el Despacho Receptor número 30.800 de Vedra (A Coruña).

