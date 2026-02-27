Sanidade poñerá este ano en marcha a rehabilitación domiciliaria para nenos
O conselleiro avanza que este servizo “pioneiro” se enmarca na Estratexia Galega en Enfermidades Raras
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzou este venres que o seu departamento poñerá en marcha este ano un servizo pioneiro de rehabilitación domiciliaria para pacientes pediátricos no marco da Estratexia Galega en Enfermidades Raras.
O titular da carteira sanitaria da Xunta, acompañado do xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores, interveu na mañá de onte na inauguración da xornada organizada con motivo do Día Mundial das Enfermidades Raras 2026, que se conmemora este sábado, día 28 de febreiro.
O encontro, que se desenvolveu no Hospital público de Montecelo co lema “Porque cada persoa importa”, foi organizado pola Federación galega de enfermidades raras e crónicas (Fegerec).
Gómez Caamaño di que se ampliará con doce patoloxías o cribado neonatal para a prevención secundaria
O conselleiro explicou que a consellería desenvolverá a nova prestación de rehabilitación domiciliaria en colaboración con Fegerec e contará con rehabilitadores, traballadores sociais e profesionais da xestión asistencial.
Xa se definiu o modelo e o proceso asistencial. Na súa intervención no acto, Gómez Caamaño sinalou que as unidades funcionais multidisciplinarias para atender pacientes con enfermidades raras, que comezaron a funcionar en 2021 nos hospitais da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, xa realizaron máis de 8.800 consultas.
Inversión e melloras
Ademais, lembrou que o pasado mes de xullo o Goberno autonómico aprobou a nova Estratexia Galega en Enfermidades Raras para o próximos cinco anos, con preto de 400 millóns de euros de investimento e o obxectivo prioritario de mellorar a abordaxe, a atención e os tratamentos a estes enfermos.
O conselleiro indicou que, a finais do pasado ano, había preto de 5.700 pacientes rexistrados no rexistro galego de enfermidades raras, con 482 patoloxías diferentes.
A intención da Consellería de Sanidade tamén é reforzar a prevención secundaria, polo que a Xunta ampliará con doce novas patoloxías o cribado neonatal.
Na actualidade, xa se detectan, de maneira precoz, 37 metabolopatías. En concreto, entre o ano 2000 e o ano 2024, foron cribados máis de 476.500 bebés, chegando a diagnosticar 705 enfermidades.
Gómez Caamaño reivindicou o traballo dos tres institutos de investigación sanitaria e da Fundación galega de Medicina Xenómica, no propósito de optimizar os recursos para reducir os tempos de espera das probas e os estudos xenéticos de diagnóstico.
A isto, apuntou o conselleiro, hai que sumar que a Xunta está a incorporar tecnoloxía robótica aos servizos de rehabilitación hospitalaria das sete áreas sanitarias e destinará 384 millóns de euros a financiar terapias farmacolóxicas, asegurando a cobertura pública. Terapias que xa beneficiaron a un total de 4.000 persoas.
Hospital Novo Montecelo
Por outra banda, tanto o conselleiro como o xerente da área sanitaria referíronse ás obras do hospital Novo Montecelo, “practicamente terminadas” e cun investimento duns 200 millóns de euros.
A falta de dotalo de mobiliario e equipamento tecnolóxico e médico, esperan que, polo menos o servizo de radioterapia, poida abrir leste mesmo ano “para tratar aos 800 pacientes que agora mesmo téñense que desprazar a Vigo” para recibir tratamentos.
“A intención é aceleralo o máximo posible, esperemos que este ano xa poida recibir pacientes”, desexou o conselleiro.
Neste contexto, o sindicato de enfermería Satse demandou onte á Xerencia do Sergas a “aplicación real” das melloras para enfermeiras e fisioterapeutas pactadas no acordo que puxo fin á folga convocada en decembro.
Segundo explicou nun comunicado, Satse trasladou esa demanda nunha reunión coa secretaria xeral técnica do Sergas e a responsable de recursos humanos. En fisioterapia piden o aumento imprescindible de prazas para desenvolver “a ambiciosa carteira de servizos” en Primaria, garantir unha maior accesibilidade directa da poboación e ser finalistas na atención.
Enfermeiras e fisioterapeutas reclaman ao Sergas a “aplicación real” de melloras acordadas
Satse require a posta en marcha efectiva das prolongacións de xornada acordadas, así como a cobertura das ausencias dos profesionais de Atención Primaria, incluídos os recentes equipos de enfermería de soporte domiciliario (ESAD).
En canto ás matronas, solicita a implementación da prolongación de xornada automática, ademais dunha actualización retributiva conforme aos acordos asinados e unha actualización da súa carteira de servizos.
Na reunión, segundo Satse, abordouse a revisión retributiva dos obxectivos anuais das categorías representadas polo sindicato ao considerar que “non se axustan á realidade asistencial actual”.