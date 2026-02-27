Las exmonjas de Belorado reciben ofertas de Galicia para mudarse ante su próximo desalojo

Monjas de Belorado EFE

Las exmonjas de Belorado (Burgos) han recibido una treintena de ofertas, entre ellas de Galicia, para mudarse a casonas, fincas rústicas y conventos desde que a principios de febrero lanzaran la campaña para encontrar un nuevo alojamiento ante su próximo desahucio, previsto para el 12 de marzo.

Las exreligiosas han recibido propuestas también de Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia o Aragón, pero también de Francia, Bélgica, Portugal, Suiza, Brasil y hasta de Estados Unidos, en concreto, de Nueva York.

El portavoz de las exclarisas, Francisco Canals, ha explicado a EFE que la campaña está siendo un éxito, con más de 7.000 visitas acumuladas en la página web, y que aunque están recibiendo muchas ofertas la mayoría son de inmuebles que no están habitables o requieren de reformas que las exmonjas no pueden afrontar.

Las propuestas abarcan desde casonas, fincas rústicas e inmuebles en la España vaciada hasta espacios vinculados a empresas mineras, residencias de mayores o habitaciones en domicilios particulares, que en algunos casos se dan gratis y en otros se ofrecen en venta o alquiler, lo que dificulta también el traslado.

Canals ha explicado que las exmonjas están valorando todas las propuestas como posibles alternativas, sin descartar incluso irse al extranjero, para poder continuar con su vida comunitaria, ya que asegura que el objetivo del Arzobispado de Burgos no es solo desalojarlas sino "diluir" la comunidad religiosa.

Además, ha insistido en que "necesitan más tiempo" para poder encontrar un alojamiento alternativo al monasterio de Belorado, por lo que plantea la posibilidad de que el Juzgado de Briviesca (Burgos) pueda conceder un nuevo aplazamiento de un mes para el desahucio.

"Han demostrado que están dispuestas a marcharse porque han puesto en marcha una campaña para buscar un nuevo alojamiento", ha insistido el portavoz, prueba de buena fe que la jueza que lleva el caso podría tener en cuenta para concederles otro mes extra antes de ejecutar su desalojo.

Por su parte, el abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, ha reconocido a EFE que sería complicado que les concedieran una segunda prórroga -la primera ya se la dieron el pasado enero, cuando aplazaron al 12 de marzo el desahucio previsto para el 10 de febrero-, aunque ha indicado que valorarán la petición.

Ha explicado que la ley contempla la posibilidad de una prórroga extra de otro mes, pero debe estar "debidamente justificada", aunque dado que el convento de Belorado es la vivienda habitual de las exmonjas y dado que están buscando un alojamiento alternativo no descarta abrir esa vía.

Mientras tanto, las religiosas se preparan para abandonar el monasterio el 12 de marzo sin que todavía tengan claro si agotarán los plazos y no saldrán hasta ese día a las 9:30 -hora en la que está señalado el desahucio- o si se irán antes con discreción, ha reconocido el portavoz.