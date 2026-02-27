La Xunta reivindica un crecimiento “más sostenible” y “sólido” que la media y que Galicia resiste “mejor” turbulencias

Corgos, durante su intervención de este viernes en rueda de prensa Xoán Rey (Efe)

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reivindicó que el producto interior bruto (PIB) de Galicia crece de manera “más sostenible” y tiene “unos componentes más sólidos” en esta evolución al alza que la media española.

Además, entiende que la economía gallega resiste “mejor” las turbulencias del panorama internacional.

Así se pronunció en rueda de prensa para analizar los datos del PIB de 2025 que publicó ayer el Instituto Galego de Estatística, que muestran que el aumento en la comunidad es del 2,6%, frente al 2,8% del conjunto estatal, y recoge un estancamiento de las exportaciones.

En primer lugar, el titular de Facenda vio “muy positivo” que Galicia cerrase 2025 con un alza del 2,6% de su economía, que “mejora una décima la previsión revisada por la Xunta”.

Al elaborar los presupuestos del año pasado, estimaba un incremento del 2,1% y la revisión lo elevó al 2,5%.

Destacó, a continuación, que “consolida un período de crecimiento sostenido de más de cinco años creciendo después de la pandemia, mejorando la previsión inicial”.

En cuanto a la composición de esta evolución, señaló que, a su juicio, es “más sostenible que la media nacional, porque se basa sobre todo en el crecimiento de la inversión, formación bruta de capital” y una demanda externa que “aunque está afectada por lo que está pasando –se refirió a “los aranceles de Trump”–resiste y aporta en positivo”.

Todo ello, según resaltó Miguel Corgos, “deriva en una mayor productividad de la economía gallega”.

En el ámbito de la construcción, indicó que “refleja el esfuerzo de la Xunta en apostar por este sector y por paliar la necesidad de vivienda, el exceso de demanda aumentando la oferta”.

Así las cosas, y a modo de balance desde finales de 2019, el conselleiro apuntó a una “respuesta más resiliente y una salida más dinámica primero y luego en paralelo”, en comparación con España, de modo que Galicia “mantiene dos puntos de crecimiento acumulado sobre la senda nacional”.

En términos de empleo “también se alcanzan los objetivos, lo que permite resistir este ciclo de competencia y aranceles”, afirmó.

Esto último lo calificó de “especialmente importante porque –Galicia–es una economía muy abierta e internacionalizada y depende mucho” del exterior.