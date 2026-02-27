Condenado a 10 años de cárcel un hombre por agredir sexualmente y amenazar a su expareja en Ourense

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 10 años y tres meses de cárcel a un hombre por agredir sexualmente y amenazar a su expareja: "Busca sitio dónde esconderte".

En concreto, los magistrados lo consideran autor de un delito de agresión sexual y de otro de amenazas, siendo condenado también al pago de una indemnización a la víctima de 5.000 euros.

La sala entiende probado que el acusado, tras una relación sentimental con la perjudicada, la agredió sexualmente en su domicilio, utilizando la fuerza y sin su consentimiento, además de enviarle mensajes amenazantes posteriormente.

Así, los hechos probados de la sentencia explican que todo ocurrió en febrero de 2022, cuando el hombre fue a recoger sus pertenencias a casa de su expareja, con la que había roto relación un mes antes tras cinco años juntos.

Una vez allí, tras dejar fuera una bolsa con sus efectos personales, se dirigió a la habitación donde estaba la víctima y, agarrándola fuertemente del brazo, la empujó hacia la cama, la tumbó boca abajo y le dijo "ahora vas a saber lo que es bueno".

Ahí, le bajó los pantalones a la mujer y le introdujo los dedos en la vagina en varias ocasiones, cayendo la mujer al suelo y abandonando el hombre el lugar. Más tarde, le enviaría mensajes diciendo que buscase sitio para esconderse: "Vas a ver qué es ser hijo de puta".

El tribunal concluye que la declaración de la víctima es creíble, al tiempo que destaca que está corroborada por pruebas documentales y periciales. A ello añade que no hay indicios de manipulación de las pruebas presentadas por la defensa.

Pese a todo, el fallo no es firme, ya que cabe interposición de recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).