Galicia

Así pueden las pymes y autónomos gallegos financiar sus próximos pasos este 2026

Afigal ya tiene operativas las nuevas líneas de financiación del Igape para 2026, con condiciones bonificadas

Redacción
27/02/2026 00:05
Adquirir nuevas instalaciones, renovar maquinaria o reforzar la liquidez. Para una empresa hay momentos en los que contar —o no— con financiación marca la diferencia entre avanzar o quedarse bloqueado.

En este arranque de 2026, muchas empresas gallegas, ya sean pymes, autónomos, emprendedores o compañías ya consolidadas, están activando una herramienta que no siempre es conocida, pero que lleva años siendo clave para el tejido productivo de la comunidad: las líneas de financiación del Igape canalizadas a través de Afigal.

Las nuevas líneas Igape-Afigal 2026 permiten acceder a préstamos desde 3.000 y hasta un millón de euros y están diseñadas para cubrir las necesidades más habituales de todo tipo de empresas, como son las inversiones productivas, el circulante estructural, el pago o reestructuración de deudas financieras o para otorgar garantías frente a terceros.

En este arranque de 2026, muchas empresas gallegas ya están activando una herramienta que no siempre es conocida, pero que lleva años siendo clave para el tejido productivo de la comunidad: las líneas de financiación del Igape canalizadas a través de Afigal.

Las nuevas líneas Igape-Afigal 2026 permiten acceder a préstamos desde 3.000 y hasta un millón de euros y están diseñadas para cubrir las necesidades más habituales de una empresa, como son las inversiones productivas, el circulante estructural, el pago o reestructuración de deudas financieras o para otorgar garantías frente a terceros.

Todo ello con tipos de interés y comisiones bonificadas, y con un elemento diferencial: el aval de Afigal, que actúa como respaldo ante las entidades financieras y facilita que los proyectos viables no se queden en el camino por falta de garantías.

Más que un préstamo: acompañamiento

Una de las claves de este modelo es que no se trata solo de “conceder financiación”. Desde Afigal, las empresas reciben asesoramiento personalizado durante todo el proceso: desde el análisis inicial hasta la formalización de la operación. Ese acompañamiento permite ajustar cada operación a la realidad del negocio, evitando soluciones estándar que no siempre encajan con la situación concreta de una pyme o un autónomo.

Una colaboración que ya ha demostrado su impacto

En los últimos cinco años, Afigal ha canalizado más de 178 millones de euros a través de las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica, apoyando 1.567 proyectos empresariales en Galicia. Detrás de estas cifras hay empresas que han podido invertir, innovar, mantener empleo y ganar estabilidad en contextos económicos complejos. Con las nuevas líneas ya operativas en 2026, el objetivo se mantiene: que ningún proyecto empresarial viable se quede sin financiación por falta de garantías.

Plazo abierto y sin competición entre empresas

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de septiembre y se conceden por concurrencia no competitiva. Esto significa que todas las empresas que cumplan los requisitos pueden acceder a estas ayudas hasta el agotamiento del crédito disponible.

Para muchas pymes y autónomos, esto se traduce en una oportunidad clara: planificar con tiempo, analizar necesidades y activar la financiación cuando realmente se necesita, sin carreras de última hora.

Una puerta abierta para crecer con más seguridad

Invertir siempre implica asumir riesgos. Pero hacerlo con información, acompañamiento y respaldo financiero marca la diferencia. En 2026, las líneas Igape-Afigal vuelven a situarse como una de las palancas clave para que las empresas gallegas sigan avanzando.

Las pymes y autónomos interesados pueden informarse directamente a través de comercial@afigal.es o en el 981 216 276.

Porque crecer no siempre es cuestión de tamaño, sino de contar con el apoyo adecuado en el momento justo.

