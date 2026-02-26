Rueda insiste en que el Gobierno retire su recurso tras el “primer recado” del Constitucional

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este jueves, durante su intervención en un acto en Santiago de Compostela Ep

El presidente de la Xunta de Galicia , Alfonso Rueda, insistió en que el Gobierno central debería retirar el recurso presentado contra varios artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos de 2025, tras el “primer recado” del Tribunal Constitucional (TC), que acaba de levantar su inicial suspensión cautelar sobre los mismos.

En declaraciones este jueves, tras un acto en Santiago de Compostela, aseguró que este recurso no tiene “ningún sentido” y se mostró convencido de que el Gobierno no se hubiese “atrevido en ningún caso” a plantearlo si fuese contra otras comunidades “de las que depende Pedro Sánchez”.

Para “favorecer” a estas autonomías hay incluso “retorcimientos de la Constitución”, según considera Rueda, mientras se hace una “intervención sobre cualquier cosa que haga Galicia”, pese a que las leyes que plantea la Xunta, aprobadas por el Parlamento gallego, están hechas “con mucho rigor” y revisadas por la Asesoría Jurídica y los técnicos.

Rueda reiteró que el recurso contra el plan de choque de la dependencia, en concreto la homologación automática del grado de dependencia con la discapacidad, el Gobierno lo hace “por ahorrarse dinero”; y con respecto al eólico es “inexplicable” que se opongan a la repotenciación de parques.

Así que considera que el Ejecutivo central no tiene “ninguna razón” para mantener este recurso de inconstitucionalidad y “debería retirarlo, por supuesto” aún más después de este “primer recado” que le acaba de mandar el Constitucional con el levantamiento de la suspensión.

El Pleno de la Corte de Garantías acordó el pasado martes levantar la suspensión provisional de los artículos suspendidos de forma cautelar de la ley de medidas fiscales y administrativas 5/2024 de Galicia, relativos al sector eólico y el plan de choque para la dependencia.

El presidente gallego recordó que ya hubo conversaciones con el Gobierno previas a la presentación del recurso y “no valió para nada”, porque como “fueron decisiones políticas” los razonamientos “objetivos” a nivel jurídico que se plantearon no han valido.

Además, el mandatario autonómico se remitió a la decisión del TC respecto a la ley gallega del litoral, sobre la que acabó rechazando el recurso del Gobierno, y dijo que espera que el Ejecutivo central haya “aprendido de esos antecedentes, a ver si tenemos suerte”.

Bebidas energéticas

Por otra parte, sobre la normativa anunciada por el Gobierno central para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores, Rueda manifestó que “a ver lo que hacen” tras destacar que la ley gallega que establece esta misma prohibición y la amplía a los vapeadores, va a entrar en vigor la semana que viene.

“Me alegro mucho de que en Galicia llevemos la delantera”, destacó Rueda, de algo que “es una necesidad” y que tuvo buena acogida por parte no solo de los profesionales de la sanidad, sino de la personas que más tratan con los jóvenes y la sociedad en general que, según Rueda, se dan cuenta de que “hay un problema” a este respecto.

Por lo tanto, consideró que esta prohibición gallega “va por buen camino” y se alegró de que Galicia sea “pionera” en esto.

Así que, “si el Gobierno central quiere tomar ejemplo, pues perfecto, estará acertando”, celebró.

En este sentido, los pediatras valoraron la propuesta de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años “alineada con la evidencia científica y con las advertencias que se venían trasladando sobre el impacto en su salud” y pidieron reforzar también la protección frente al vapeo.