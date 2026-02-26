Dos acertantes de Bonoloto, en Silleda ganan 2 millones de euros

Administración de Loterías número 1 de Silleda Loterías y Apuestas del Estado

En el sorteo de la BonoLoto de este jueves día 26 de febrero, hay dos acertantes de la Primera Categoría (6 aciertos) que han obtenido 2.017.318 euros cada uno y que han validado sus boletos en la Administración de Loterías número 1 de Silleda (Pontevedra), situada en Progreso, 55 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sidovalidados en la Administración de Loterías nº 2 de CALLOSA DE SEGURA (Alicante); en la nº 5 de BAZA(Granada) ; en la nº 11 de AVILÉS (Asturias); en la nº 10 de GANDÍA (Valencia), y en el DespachoReceptor nº 30.800 de VEDRA (A Coruña).

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 26 11 19 41 23 04

Complementario: 35, reintegro: 2

La recaudación del sorteo ascendió a 3.166.701 euros