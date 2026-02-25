Rueda, tras el archivo de Altri: "Hay un claro perdedor: Galicia y su futuro"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado que tras el archivo del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) por falta de conexión eléctrica "hay un claro perdedor: Galicia y su futuro", mientras que la oposición está peleándose por ver quien "se pone la medalla".

En la primera de sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento, tras anunciar la Xunta el viernes pasado el carpetazo a esta planta macrocelulosa, tanto el BNG como el PSdeG han exigido a Rueda que haga público el acuerdo firmado con Altri en octubre de 2021 pero el presidente gallego ha argumentado, una vez más, que ese convenio está sometido a confidencialidad.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha considerado que los gallegos y gallegas han tenido "una gran victoria cerrando la bomba ambiental de Altri y derrotando a un presidente que no es capaz de escucharlos" y ha instado a Rueda a entregar en el Parlamento el "vergonzoso acuerdo secreto" con la multinacional portuguesa, de la que cree que ha actuado como "comercial" desde la Xunta.

También el secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, ha reclamado a Rueda que "desclasifique los papeles de Altri" y, ante la insistencia del presidente de la Xunta en responsabilizar al Gobierno central de la falta de viabilidad del proyecto, le ha advertido que "sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, sino de Feijóo" porque "su herencia lastra su gestión".