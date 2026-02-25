Mi cuenta

Galicia

Los chubascos tormentosos regresan este miércoles a Galicia

Efe
25/02/2026 00:58
 En la jornada de este miércoles, después del paso de un frente durante la madrugada, la Comunidad quedará con aire frío en altura, por lo que habrá chubascos tormentosos que serán más intensos y probables durante la mañana y que irán remitiendo con el avance de la tarde.

Las temperaturas sufrirán un ligero a moderado descenso, según el pronóstico de MeteoGalicia, mientras que los vientos soplarán del sudoeste moderados en el litoral y flojos en el resto.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

Lugo 8°C 16°C Vigo 9°C 16°C Ferrol 9°C 17°C

Santiago 8°C 15°C Pontevedra 7°C 17°C A Coruña 10°C 16°C

Ourense 8°C 18°C.

