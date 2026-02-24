La Guía Michelin 2026 recomienda 63 restaurantes de Galicia

La Guía Michelin ha entregado este martes la placa que reconoce a los 88 restaurantes recomendados de Galicia y Asturias, que se suman a los 30 cuentan con al menos una estrella.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña ha acogido el acto en que CaixaBank entrega los rótulos que reconocen a los restaurantes como recomendados en la Guia Michelin 2026, con 63 para locales gallegos y 25 para asturianos.

El director territorial Norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, ha definido el espíritu para alcanzar los reconocimientos Michelin como una "forma de vivir" y ha incidido en la calidad gastronómica de los restaurantes del norte de la península, todos con gran nivel.

Durante el acto ha habido una charla entre el cocinero asturiano con tres estrellas Michelin Nacho Manzano, de Casa Marcial en Arriondas (Asturias), y el gallego con dos estrellas Rafa Centeno, de Maruja Limón, en Vigo, y Vértigo, en Sober (Lugo).

Manzano ha opinado que los reconocimientos como los del acto "nunca pueden ser el fin", puesto que "el objetivo tiene que ser el cliente y cocinar bien" y hacer las cosas "con pasión" para que luego lleguen las estrellas como "añadidura".

Ha definido el momento actual como "complejo" porque hay que compaginar la calidad y los avances con mantener la clientela, aunque considera que en Galicia y Asturias es más sencillo porque cuentan con "un producto excepcional".

Rafa Centeno ha defendido que las estrellas Michelin sirven para poner a los locales "en el mapa, es un empujón, una ayuda, que también lleva a que los equipos se motiven", pero coincide en que no deben ser una meta.

Como principales retos de la gastronomía de hoy, que ve en "un momento de cambio", ha situado "retener el talento" y llegar a un control de precios de los menús al tiempo que aumentan los costes.

35 estrellas Michelin

En Galicia y Asturias hay 35 estrellas Michelin repartidas en un restaurante con 3 estrellas en Asturias, tres con dos en Galicia y 16 gallegos y otros 10 asturianos con una.

Como novedades, Galicia ha sumado este año dos restaurantes con una estrella: Miguel González, en Ourense, y Vértigo, en Sober (Lugo).

Estos reconocimientos los sitúan entre los mejor valorados en la Guía Michelin, que se completa con las recomendaciones entregadas durante esta jornada y los denominados Bib Gourmand.

Con 19 reconocimientos de esta categoría en Galicia y otros 3 en Asturias, esta última categoría reconoce a los locales con mejor relación de calidad y precio entre los visitados por los inspectores de la guía