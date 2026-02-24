Detenida una pareja por agredirse mutuamente en el transcurso de una discusión en Lugo

Coche patrulla de la Policía Nacional EC

Agentes de la Policía Nacional de Lugo han detenido a una pareja que supuestamente se agredió mutuamente en el transcurso de una discusión en el domicilio en el que ambos residen.

Según la información facilitada esta martes por la Policía Local de Lugo, los hechos sucedieron durante la mañana del domingo -día 22 de febrero- cuando la sala operativa del 092 recibió la llamada de una mujer para denunciar que había sido agredida por su pareja.

De inmediato, una patrulla de la Policía de Barrio se desplazó al domicilio indicado, donde los agentes fueron recibidos por un hombre y una mujer.

En su testimonio, ambos coincidieron en que, al llegar a casa, unos minutos antes, habían comenzado una discusión, en el transcurso de la cual ambos se agredieron mutuamente. De hecho, los dos presentaban lesiones compatibles con su versión de lo sucedido.

Por ello, los dos fueron detenidos y trasladados a un centro sanitario para ser sometidos a una valoración facultativa. Posteriormente, acabaron en dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes por los supuestos delitos de violencia de género y doméstica.