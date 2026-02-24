Calvo afea o “maltrato” a Galicia en servizos ferroviarios e urxe a investir e coñecer o plan do Corredor Atlántico
O conselleiro de Presidencia critica ao Goberno central por darlle á comunidade un trato “diferente”
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, afeou ao Goberno central “maltrato” a Galicia no que respecta aos servizos ferroviarios e outras infraestruturas da súa titularidade.
Ademais de queixarse de recibir un trato “diferente” a outros territorios como Cataluña, urxiu a realizar investimentos. Por exemplo, xunto cos “atrasos” para a conexión do AVE a Oporto, Calvo puxo o foco no Corredor Atlántico e esixiu coñecer “o detalle do mesmo” dacordo co “comprometido” polo Ministerio de Transportes.
Calvo preguntouse “por que” non se permite “ver o documento” á Xunta. “Que terá o documento ese, o plan director, para non poder ser mostrado?”, cuestionou, nunha comparecencia no Pleno do Parlamento a pertición propia na que reclamou que Ferrol e Vigo sexan portos nodales.
Ademais, insistiu en que é “inviable” o compromiso do Executivo estatal de que a AVE Vigo-Oporto estea operativo na parte española no horizonte 2030-2032.
Tramitación actual
Tamén insistiu en que coa tramitación actual non sería posible até 2038 e volveu a destacar a “maior vontade política” de Portugal en relación a esta conexión de alta velocidade.
Pero sobre todo, incidiu nos “problemas” ferroviarios, máis acusados nas últimas semanas por mor da concatenación de temporais. Así, relacionou as incidencias coa “falta de previsión, mantemento e planificación” por parte do Ministerio que dirixe Óscar Puente, ademais de recalcar a necesidade de investimentos para dotar a Galicia dun sistema ferroviario “moderno e competitivo” con tempos de viaxe “razoables” e frecuencias “suficientes”.
“Non pedimos privilexios, esiximos o que por xustiza lle corresponde”, resaltou.
Nesta liña, censurou o “agravio continuo” do Executivo estatal á comunidade cun trato “diferente” a outros territorios e puxo como exemplo a inacción e falta de transporte alternativo de Renfe hai unhas semanas ante a suspensión de servizos ferroviarios polas condicións climatolóxicas adversas.
Así, subliñou que foi a Xunta a que, ante a suspensión de servizos, ofertou case un centenar de reforzos de transporte por estrada no eixo atlántico.
Fixo fincapé en que o feito de “priorizar a seguridade” non implica que a Xunta renuncie a ter información sobre a motivación de determinadas decisións e medidas.