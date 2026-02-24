Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Calvo afea o “maltrato” a Galicia en servizos ferroviarios e urxe a investir e coñecer o plan do Corredor Atlántico

O conselleiro de Presidencia critica ao Goberno central por darlle á comunidade un trato “diferente”

Ep
24/02/2026 22:47
Calvo, durante a súa intervención deste luns no Parlamento
Calvo, durante a súa intervención deste luns no Parlamento
Lavandeira Jr (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, afeou ao Goberno central “maltrato” a Galicia no que respecta aos servizos ferroviarios e outras infraestruturas da súa titularidade.

 Ademais de queixarse de recibir un trato “diferente” a outros territorios como Cataluña, urxiu a realizar investimentos. Por exemplo, xunto cos “atrasos” para a conexión do AVE a Oporto, Calvo puxo o foco no Corredor Atlántico e esixiu coñecer “o detalle do mesmo” dacordo co “comprometido” polo Ministerio de Transportes.

 Calvo preguntouse “por que” non se permite “ver o documento” á Xunta. “Que terá o documento ese, o plan director, para non poder ser mostrado?”, cuestionou, nunha comparecencia no Pleno do Parlamento a pertición propia na que reclamou que Ferrol e Vigo sexan portos nodales.

 Ademais, insistiu en que é “inviable” o compromiso do Executivo estatal de que a AVE Vigo-Oporto estea operativo na parte española no horizonte 2030-2032.

Tramitación actual

Tamén insistiu en que coa tramitación actual non sería posible até 2038 e volveu a destacar a “maior vontade política” de Portugal en relación a esta conexión de alta velocidade.

 Pero sobre todo, incidiu nos “problemas” ferroviarios, máis acusados nas últimas semanas por mor da concatenación de temporais. Así, relacionou as incidencias coa “falta de previsión, mantemento e planificación” por parte do Ministerio que dirixe Óscar Puente, ademais de recalcar a necesidade de investimentos para dotar a Galicia dun sistema ferroviario “moderno e competitivo” con tempos de viaxe “razoables” e frecuencias “suficientes”.

 “Non pedimos privilexios, esiximos o que por xustiza lle corresponde”, resaltou.

 Nesta liña, censurou o “agravio continuo” do Executivo estatal á comunidade cun trato “diferente” a outros territorios e puxo como exemplo a inacción e falta de transporte alternativo de Renfe hai unhas semanas ante a suspensión de servizos ferroviarios polas condicións climatolóxicas adversas.

 Así, subliñou que foi a Xunta a que, ante a suspensión de servizos, ofertou case un centenar de reforzos de transporte por estrada no eixo atlántico. 

Fixo fincapé en que o feito de “priorizar a seguridade” non implica que a Xunta renuncie a ter información sobre a motivación de determinadas decisións e medidas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La ministra portavoz, Elma Saiz, en su intervención de este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Desclasificación del 23-F: documentos de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores
EFE
Feijóo, en primer plano, y Abascal, al fondo, en el Congreso el pasado 11 de febrero

El nuevo intento de Feijóo y Abascal para pactar gobiernos en Extremadura y Aragón encalla antes de empezar
EFE
La conselleira de Política Social, Fabiola García, durante una visita a una residencia de mayores de Santiago en enero

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la ley gallega eólica y de dependencia
EP
Calvo, durante a súa intervención deste luns no Parlamento

Calvo afea o “maltrato” a Galicia en servizos ferroviarios e urxe a investir e coñecer o plan do Corredor Atlántico
EP