Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta lleva a la Justicia la negativa del Gobierno a informarle del proceso europeo por la prórroga de la AP-9

Ep
23/02/2026 14:15
Autopista AP-9 a su paso por Culleredo, donde se aprecia la suciedad en las cunetas
Autopista AP-9 a su paso por Culleredo
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Gobierno gallego ha acordado este lunes recurrir a la Audiencia Nacional (AN) ante la "negativa" del Gobierno central a darle información en relación al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la AP-9.

Así lo ha ratificado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, en una comparecencia de prensa en la que ha incidido en que Bruselas no solo cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.

Rueda ha recalcado que el Gobierno gallego le ha pedido de forma reiterada tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso sobre una prórroga autorizada en su día por un Ejecutivo estatal liderado entonces por el 'popular' José María Aznar, al entender que se trata de "un asunto de máximo interés" para la Comunidad.

Ante la "negativa" estatal a facilitarle estos datos, el presidente gallego ha ratificado que a la Xunta no le queda "otro remedio" que actuar por la vía judicial.

De este modo, ha explicado que presentará un recurso en la Audiencia Nacional para tratar de que se "obligue" al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a trasladar al Gobierno autonómico los detalles que demanda. "Lamentamos que tenga que ser así", ha zanjado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Un herido en un accidente en Oza-Cesuras tras quedar atrapado en su furgón frigorífico
EP
Violencia México

La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho
EFE
Casa de Rosalía de Castro en la Ciudad Vieja de A Coruña

El BNG propone que el Ayuntamiento de A Coruña pida la cesión de la casa en la que vivió Rosalía de Castro
Redacción
Autopista AP-9 a su paso por Culleredo, donde se aprecia la suciedad en las cunetas

La Xunta lleva a la Justicia la negativa del Gobierno a informarle del proceso europeo por la prórroga de la AP-9
EP