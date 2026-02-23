Mi cuenta

Galicia

La conexión gallega del cantante de Alcalá Norte: una fecha emotiva cada mes de febrero

Su madre, periodista natural de Pontecesures, falleció el mismo día de su nacimiento 

Esther Durán
23/02/2026 20:27
Alcalá norte
Alcalá Norte, con Álvaro Rivas en el centro
EFE
En toda familia hay fechas significativas. En la de Álvaro Rivas García, cantante del grupo Alcalá Norte, una de ellas es la del 26 de febrero. Es su cumpleaños, lo cuál ya la convierte sí o sí en especial. Pero no solo por eso. Hay también un elemento trágico, dramático. Y es que su madre, la periodista de Pontecesures Sara García Calle, falleció pocas horas después del parto por cesárea al que fue sometida. Una embolia pulmonar fue la causa de su muerte. Ahora, 31 años después, su hijo ha contado esa historia tan personal en una entrevista concedida a Luz Sánchez-Mellado para el  periódico El País. 

En este 2026, se cumplirán 31 años de aquella fecha. Y como cada año, para Álvaro se cruzarán muchos sentimientos, aunque admite que su familia siempre le ayudó para que celebrar su cumpleaños siempre fuese motivo de celebración, y no de lo contrario. "Mi familia se lo montó muy bien para que yo no desarrollase traumas de ese tipo. Recuerdo ver Juego de tronos, donde al enano lo llamaban asesino por algo parecido, y pensar que yo no era como él. Luego he visto y leído representar en el arte a niños huérfanos de madre en el parto como gente con complejo de culpa por haber matado a su madre y a familiares mirándolos con rencor, considerándolos como la causa de su muerte. Nunca me ha pasado eso. Nunca he tenido remordimientos.", explica en la entrevista.

Aunque ahora Álvaro saborea las mieles del éxito gracias a su faceta musical, lo cierto es que su madre también había alcanzado cierto reconocimiento a pesar de su juventud y de su prematuro fallecimiento. Aunque perdió la vida con solo 27 años, Sara García Calle ya se había convertido en una periodista conocida por escribir en El País, y también había pasado por otros medios como Efe y El Correo Gallego. "En El País, como mi madre estaba como lo que hoy sería falsa autónoma, le podían haber reconocido cierta relación laboral, pero no lo hicieron", explica su hijo.

Aunque residió en Madrid buena parte de su vida, García Calle siempre tuvo presentes sus raíces gallegas. Ahora, más de tres décadas después de su muerte, su hijo Álvaro hace carrera y, aunque no sea a través de artículos de prensa, continúa en cierto modo su legado al trasladar mensajes y emociones a través de la música. 

