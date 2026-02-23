Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia pide reaccionar ante discursos que “minimizan” los crímenes machistas

Ep
23/02/2026 23:04
Varias personas portan un cartel contra la violencia machista el pasado 25 de noviembre
Varias personas portan un cartel contra la violencia machista el pasado 25 de noviembre
Salas (Efe)
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, instó a la sociedad a “reaccionar” ante los discursos que “minimizan” los crímenes machistas y alertó de la violencia vicaria en los últimos sucesos acaecidos en España.

 Así lo manifestó en su discurso antes de presidir un minuto de silencio en condena por los últimos asesinatos cometidos en España en este ámbito.

 Fue ante la Delegación del Ejecutivo central en A Coruña y tras trasladar “cariño y pésame a las familias y allegados de los fallecidos”.

 “Estamos absolutamente conmocionados ante esta ola de violencia que parece no tener final”, señaló al detallar que en lo que va de año, “en apenas dos meses”, han sido nueve las mujeres víctimas de esta “lacra”.

 En concreto, denunció la violencia vicaria de los últimos sucesos. “Recurren a los asesinatos de los más pequeños para generar mucho más daño si cabe a su pareja”, ha lamentado.

 Así, Blanco citó el primer caso de este tipo confirmado de 2026, sucedido la pasada semana en Castellón donde una mujer de 48 años fue asesinada por su excónyuge, quien acabó también con la vida de la hija menor de edad de ambos.

 Además, hizo referencia a la agresión machista en Arona, Tenerife, en los últimos días, en la que un hombre acabó con la vida de su hijo de diez años y su madre está ingresada en la UVI herida de gravedad en el mismo suceso.

 En este sentido, Blanco criticó los “discursos de aquellos que minimizan o incluso siguen negando la violencia machista”.

 “Hoy más que nunca tenemos que reaccionar ante esto y sobre todo no quedar callados”, instó.

 “Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia en este país tienen que saber que la sociedad, las administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el ámbito judicial estamos con ellas”, incidió el delegado del Gobierno.

 “En este acto reafirmamos nuestro compromiso con todas ellas, no vamos a dar un paso atrás, seguiremos luchando día a día y pulso a pulso”, apostilló Pedro Blanco. 

