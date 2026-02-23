Comienza el programa de Trenes Turísticos de Galicia con la ruta de las Camelias en Flor

Tren Turístico El Ideal Gallego

Los Trenes Turísticos de Galicia inician una nueva temporada el próximo sábado 7 de marzo con una de sus propuestas más emblemáticas: la Ruta de las Camelias en Flor. Los billetes ya están a la venta en los canales oficiales.

Esta iniciativa, fruto de la colaboración de Renfe, la Xunta de Galicia a través de la Agencia Turismo de Galicia y el Inorde, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio natural y cultural de Galicia gracias a un modelo de turismo diferente, de la mano del ferrocarril.

La temporada 2026 abarca 13 rutas que recorren distintos enclaves patrimoniales y paisajísticos del territorio gallego: Ruta de la Camelia en Flor, Ruta de los Faros, Ruta del vino de la Ribeira Sacra (Río Sil), Ruta del vino de la Ribeira Sacra (Río Miño), Ruta de los Monasterios, Ruta del vino de Valdeorras - Ribeira Sacra, Tren del Vino Rías Baixas, Tren del Vino de O Ribeiro / Rías Baixas, Tren de la Ruta de As Mariñas, Tren del Vino Monterrei, Tren de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia, Tren Experiencia MEGA (Museo Estrella Galicia) y A Coruña de 1906 y el Tren de la Ruta de los Quesos de Galicia.

Cada escapada supone una experiencia integral que ofrece a los viajeros la comodidad de subir al tren y dejarse llevar, ya que todos los elementos del viaje están organizados previamente (el traslado en trenes de Renfe, servicio de guías oficiales de Turismo de Galicia, traslados complementarios en autobús y entradas a los puntos de interés correspondientes).

Primera parada: Camelias en Flor

La Ruta de las Camelias en Flor será la encargada de inaugurar la temporada de los Trenes Turísticos de Galicia con dos salidas en el mes de marzo: los días 7 y 21.

La Camelia, procedente de Oriente a principios del siglo XIX, se ha convertido en la flor de Galicia. En esta experiencia, los viajeros podrán conocer lugares impresionantes e impregnados de romanticismo e historia.

El recorrido comienza en la estación de tren de Santiago de Compostela e incluye la visita a lugares emblemáticos como los jardines del Pazo Quinteiro da Cruz, con más de 1000 variedades de camelias, el Pazo de Lourizán, para descubrir sus jardines, o el Pazo de Rubianes, que cuenta con más de cien especies vegetales diferentes y, cuyo parque botánico ha sido reconocido como “Jardín de Excelencia Internacional de Camelias”. Además, todos ellos están inscritos en el Itinerario Europeo de Jardines Históricos.

Los billetes para las salidas de los días 7 y 21 de marzo ya se encuentran disponibles. Renfe, además, ofrece la posibilidad de adquirir un billete combinado que permite a los viajeros que lo deseen iniciar y finalizar el viaje en A Coruña.

Toda la información detallada sobre las diferentes experiencias se puede consultar en renfe.com. La compañía recomienda a los viajeros estar atentos a la apertura de la venta de las siguientes rutas a través de la página web, en las taquillas de las estaciones y en agencias de viaje concertadas con Renfe para adquirir los billetes con antelación.