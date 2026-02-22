Rueda reprueba a los que hacen "imposible" que instalen industrias y se cuelgan "medallas", en alusión a Altri

Alfonso Rueda, durante la celebración del segundo aniversario de su victoria electoral EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado este domingo contra aquellos partidos que hacen "imposible" que haya más industria en Galicia y que consideran además que hay que "ponerse una medalla por dejar a una provincia sin conexión eléctrica" para que no llegue una, en alusión a Altri.

En un acto en Santiago con motivo del segundo aniversario de las elecciones que ganó con mayoría absoluta, el mandatario autonómico no se ha referido explícitamente al proyecto de macrocelulosa de la multinacional lusa, así como tampoco a las organizaciones políticas a las que ha afeado su comportamiento.

Con todo, la dirección de su mensaje estaba clara y ha lanzado un aviso tras el inicio del proceso de archivo del expediente por parte de su gobierno del plan de la multinacional lusa de construir una fábrica de celulosa y fibra textil en el municipio lucense de Palas de Rei tras cuatro años de contestación social y varios reveses, los cuales parecen haber dictado el adiós a esa iniciativa industrial.

Como la planificación eléctrica del Ejecutivo de Pedro Sánchez excluye a la zona central de Lugo hasta 2030 y sin una subestación disponible no hay margen alguno para continuar tramitando el expediente de la compañía portuguesa, Rueda ha enfatizado en su intervención que "todo aquello que sea viable, porque a veces lo hacen imposible, y acabamos de verlo" tendrá el apoyo de la administración autonómica y seguro, ha añadido, que del "pueblo" gallego.

"Si creen que hay que ponerse una medalla por dejar a toda una provincia sin conexión eléctrica para que no haya una industria; si creen que merece una medalla, un aplauso y un reconocimiento conseguir que no vengan industrias a Galicia, yo les digo que se están equivocando de plano y que no esperen otra cosa más que nuestra firmeza absoluta y siempre", ha hecho hincapié.

En su discurso en un conocido hotel compostelano, Rueda ha indicado que prometió atraer inversiones y no dejar pasar una sola oportunidad de crear empleo y riqueza "siempre que estuviese de nuestra mano" y ha señalado que "lo que nosotros no aprovechemos, otros lo van a hacer".

También, de nuevo englobado en un genérico, ha apuntado que "las mismas personas que por sistema se oponen a que haya industria son los mismos que montarán manifestaciones porque dirán que en Galicia no hay industria".

"Esos que tienen soluciones mágicas que nunca cuentan, esos que se oponen por sistema, esos que creen que presionando con demagogia, con mentiras, con amedrentamientos nos van a echar atrás, yo les digo que pierdan toda esperanza", ha dicho como conclusión, porque habrá hueco para "todo lo que cumpla" y se ajuste a la normativa.