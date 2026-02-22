Rueda reivindica a su equipo dos años después de su victoria y pone "deberes": "Tenemos que ir a por más"

Alfonso Rueda, durante la celebración del segundo aniversario de su victoria electoral EFE

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado, dos años después de su victoria en las elecciones autonómicas, el trabajo de su equipo -rechazando un "personalismo exagerado"- y ha puesto "deberes" para "no caer en la autocomplacencia". "Tenemos que ir a por más y no renunciar a nada", ha proclamado.

Lo ha manifestado en un acto que, según la cifra del partido, ha congregado a cerca de 1.000 personas en el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela. Con él han querido replicar el evento con el que se proclamó la candidatura de Alfonso Rueda de cara a las elecciones autonómicas el 7 de enero de 2024.

Rueda reprueba a los que hacen "imposible" que instalen industrias y se cuelgan "medallas", en alusión a Altri Más información

El lugar y los oradores han sido los mismos. Así, acompañando al presidente han estado el presidente del PP de Santiago, Borja Verea; la alcaldesa de San Cibrao das Viñas (Ourense), Marta Nóvoa; la presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

En su intervención, el líder de los populares gallegos ha erigido a su formación como "una máquina que funciona" -recogiendo las palabras de "quien dice que el PP es una máquina"- y ha perfilado a su gobierno como uno al que sabe que "le exige mucho", pero que "responde".

"El personalismo exagerado, que lo puedo entender porque hay que lanzar mensajes, puede ocultar algo fundamental: que somos un equipo y que las responsabilidades tienen que ser compartidas; y, cuando las cosas salen bien, es porque todo el mundo ha trabajado bien", ha expuesto.

Rueda pide hacer a Feijóo presidente para concluir la "pesadilla" y desterrar la "mentira Más información

Con todo, ha llamado a "ir a por todas" en las generales para que "se acabe esta pesadilla" y, al mismo tiempo, ha pedido "ir a por más" para "hacer la mejor Galicia de la historia". "Para no caer en la autocomplacencia, hay que poner deberes", ha afirmado y, a continuación, ha instado a "no renunciar a nada".

En este hilo, también ha insistido en una Galicia "que ofrece oportunidades" justo antes de referenciar a la llegada de personas migrantes, una de las cuestiones que más confrontación ha generado hacia la oposición y el Gobierno central: "Aquí no sobra nadie, abrimos los brazos a todo el mundo; simplemente pedimos que sea de forma ordenada".

Dos días después del anuncio sobre el archivo del expediente de Altri -que no ha mencionado explícitamente-, ha recordado que prometió "no dejar una oportunidad de creación de empleo y de creación de industria" y ha cargado contra quienes "se oponen por sistema" a ello.

"Si creen que hay que ponerse una medalla por dejar a una provincia sin conexión eléctrica para que no haya una industria; si creen que merecen una medalla por conseguir que no vengan industrias a Galicia, se están equivocando de plano", ha censurado. En contraposición, ha defendido un modelo industrial en el que tiene cabida "todo aquello que se ajuste a la normativa".

Rueda ha listado varias de las medidas que "prometieron" en la campaña y han impulsado durante esta legislatura, como la bajada de impuestos o el "aumento del autogobierno". En este ámbito, ha sido fundamental la competencia adquirida para el litoral, por la que ha afeado al Gobierno central haberse "opuesto hasta el último momento".

Entre otros reproches al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha cargado contra el recurso a las medidas autonómicas para la vinculación del grado de dependencia y discapacidad y para "reducir en un 80%" las torres eólicas a través de la repotenciación de los parques. "¿Dónde están los ecologistas de pancarta?", ha ironizado.

También ha criticado a la oposición en el Parlamento, que ve "totalmente desnortada" y "enfadada por sistema" y a la que ha acusado de "buscar el conflicto". Así y todo, ha celebrado que Galicia esté "libre de populismos en los dos extremos", en alusión implícita a Vox.

Rueda ha utilizado su intervención para defender la figura del expresidente de la Xunta Manuel Fraga, quien también fue ministro durante la dictadura de Franco y cuyo busto en Vilalba (Lugo) ha sido vandalizado durante este fin de semana. Ese "ataque" es, a su juicio, "sangrante".

Del mismo modo, ha usado este hecho para arrojar más críticas a la oposición: "Fraga tenía un proyecto para Galicia. Trabajó por la reconciliación y ellos trabajan por la crispación sistemáticamente".

Otra figura histórica, el político y escritor Daniel Castelao --de la que han acusado al BNG de "politizar" en varias ocasiones--, recibió una mención por parte del presidente del PPdeG en el arranque de su intervención. Primero, López Campos bromeó con que el rianxeiro ilustraba sus calcetines y, después, Rueda recogió la alusión y dijo: "Cuando lo vean en los calcetines, se van a sentir provocados. Es una manera de decir que Castelao es de todos".